«Инфосистемы Джет» запустила Чемпионат по искусственному интеллекту RAIF-Challenge 2017

Чемпионат «RAIF-Challenge 2017» пройдет с 20 сентября по 25 октября на сайте проекта RAIF. Организатором проекта выступает российский системный интегратор «Инфосистемы Джет». Партнерами Чемпионата стали компании «М.Видео», «АльфаСтрахование», Банк УРАЛСИБ. Призовой фонд – более 1 млн руб.

Чемпионат соберёт на одной площадке студентов технических вузов, молодых специалистов в области машинного обучения, представителей ИТ-стартапов и экспертов в области Data Science. Анализируя обезличенные бизнес-данные, предоставленные партнерами Чемпионата, участники должны будут найти способы извлечения выгоды для бизнеса при помощи технологий машинного обучения (ML) и искусственного интеллекта (AI).

«Участие в первом масштабном российском Чемпионате по искусственному интеллекту – это в первую очередь шанс для участников громко заявить о себе на рынке. И, конечно, получить реальные контракты, продемонстрировав на практике полезность технологий ML и AI для крупного бизнеса. Мы решили не делать жестких ограничений в постановке задач перед участниками. Главный критерий оценки – польза для отрасли в целом и для конкретного заказчика», – сказал Владимир Молодых, директор по разработке и внедрению ПО компании «Инфосистемы Джет».

Каждая из команд-разработчиков (до 3 человек) сможет принять участие в одной из трех номинаций: «AI в банках», «AI в ритейле» или «AI в страховании». По итогам Чемпионата команды представят презентации с описанием предлагаемого ими решения. Это будет конкретное предложение для бизнеса – например, по созданию новой услуги на базе имеющихся данных, оптимизации себестоимости конкретного бизнес-процесса компании, снижению убытков или получению сверхприбыли. В частности, это могут быть способы выявления недобросовестных владельцев страховок, варианты увеличения конверсии на сайте, прогнозирование оттока депозитов в банке, решения для привлечения новых и удержания существующих клиентов и т.д.

Оценивать работы команд и определять победителей будут члены Экспертного жюри, в состав которого войдут партнеры Чемпионата, а также визионеры и амбассадоры крупнейших компаний, вовлеченных в тематику искусственного интеллекта и машинного обучения.

7 ноября на Российском форуме по системам искусственного интеллекта (RAIF) 3 команды-победителя представят свои проекты бизнес-сообществу и получат денежное вознаграждение, а также возможность реализовать свои идеи в виде пилотных проектов у партнеров Чемпионата.

Узнать подробности и подать заявку на участие можно на странице Чемпионата.