Борис Титов: «Внедрение онлайн-касс для сферы услуг необходимо отложить на год»

По мнению бизнес-омбудсмена Бориса Титова, внедрение новой контрольно-кассовой техники (ККТ) для сферы услуг необходимо отложить на год, а целый ряд видов деятельности может быть и вовсе освобожден от необходимости ее установки, несмотря на то, что первый этап внедрения новых онлайн-касс прошел «почти безупречно».

«Все проблемы, с которыми сталкивались предприниматели в ходе этого процесса, оперативно решались силами совместных штабов института уполномоченных по защите прав предпринимателей и Федеральной налоговой службой. Так что после 1 июля к нам практически не поступают обращений, связанных с новыми ККТ", – комментирует Борис Титов.

Однако Уполномоченный по защите прав предпринимателей отмечает, что второй этап внедрения ККТ вызовет у предпринимателей больше сложностей. «Особенно тяжело придется малому бизнесу, ведь некоторые предприятия до этого и вовсе не сталкивались с контрольно-кассовой техникой», - считает Борис Титов.

Предотвратить возможные проблемы, по мнению бизнес-омбудсмена, можно в случае, если внедрение новой ККТ будет отложено на год для предприятий в сфере услуг. «Со временем онлайн- кассы, конечно, должны полностью охватить торговую сферу. Однако ряд видов деятельности необходимо в принципе освободить от их применения», - подчеркивает Уполномоченный по защите прав предпринимателей.

Ранее бизнес-омбудсмен направил в ФНС письмо с предложением освободить от обязанности установки онлайн-касс 170 видов деятельности.