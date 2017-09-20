VR Concept представит модуль работы с инженерными расчетами в виртуальной реальности

Российский VR-стартап VR Concept разработал модуль к ПО для виртуального прототипирования, позволяющий быстро визуализировать результаты суперкомпьютерных и инженерных расчетов в виртуальной реальности. VR Concept представит модуль на конференции «Суперкомпьютерные дни в России»

Новый CAE-модуль VR Concept обеспечивает наглядное представление инженерных расчетов и результатов суперкомпьютерного моделирования, а также их интеграцию с CAD-моделью для более эффективной их интерпретации.

Для того чтобы сделать верное решение при проектировании изделия, необходимо анализировать большие объемы данных, полученные в результате инженерных расчетов на суперкомпьютерах. Часто понять и сделать решение группе специалистов невероятно трудно. Разработанный CAE-модуль VR Concept позволяет визуализировать в виртуальной реальности большой объем инженерных данных, делая процесс работы с ними наглядным и более понятным. Совмещение результатов инженерных расчетов с 3D-моделью проектируемого объекта помогает оценить влияние конструктивных решений на особенности функционирования объекта проектирования в рамках используемых математических моделей. Комплексная междисциплинарная оценка проекта в виртуальной реальности позволяет устранить возможные недочеты в проектировании. Помимо этого, CAE-модуль VR Concept помогает на этапе разработки самой системы, в отладке и настройке проекта, подтверждения или опровержения собственных гипотез.

Новый модуль будет продемонстрирован на конференции «Суперкомпьютерные дни в России», которая пройдет 25-26 сентября в Holiday Inn Cокольники. Посетителям мероприятия также будет предоставлена возможность загрузить свои CAE-данные для визуализации их в виртуальной реальности.

«Визуализация инженерных и суперкомпьютерных расчетов в системах виртуальной реальности может быть использована для более качественной междисциплинарной интерпретации результатов расчётов, что, в конечном счете, позволяет создавать перспективные изделия с лучшими характеристиками и снижает стоимость и риски разработки. Нами уже проведена первичная апробация решения VR Concept CAE. — отметила Жемуранова Людмила Дмитриевна, директор по ИТ ФГУП «Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И.Баранова». - Существующий набор инструментов может быть использован для создания «виртуальных лабораторий», в которых состояние среды или материала изображается непосредственно и максимально близко к восприятию человека, — делится результатами разработки технический директор VR Concept Денис Захаркин. — Примером может служить виртуальная аэродинамическая труба или стенд для испытаний систем кондиционирования автомобилей или самолётов. При использовании таких перспективных методов визуализации, инженер непосредственно получает данные о состоянии газовой среды в замкнутом помещении либо вблизи обтекаемого тела с помощью сечений, изоповерхностей, линий тока».