Образовательные проекты Mail.Ru Group подготовят IT-рекрутеров на базе экономического факультета МГУ

Образовательные проекты Mail.Ru Group в партнерстве с проектом MAX экономического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова запустили бесплатный обучающий курс для студентов «Особенности и секреты IT-рекрутмента». Лучшим выпускникам будут доступны стажерские позиции в HR-департаменте.

Курс рассчитан на тех, кто планирует работать в сфере IT-рекрутинга. Студенты научатся ориентироваться в рынке информационных технологий, узнают об особенностях подбора специалиста в зависимости от его профиля, проанализируют типичные ошибки в подборе разработчиков. Кроме того, в ходе курса преподаватели расскажут, как грамотно анализировать резюме, поделятся секретами ускорения подбора IT-специалистов и объяснят, для чего нужна обратная связь.

Курс включает в себя семь практических занятий и пять домашних заданий, в рамках которых студенты разберут все ключевые задачи, с которыми IT-рекрутеры сталкиваются на стартовых позициях: анализ резюме, подбор программистов, организация первичного собеседования и цепочки взаимодействия с кандидатом.

«Образование должно быть полезным для студентов и выгодным для бизнеса. С каждым годом растут не только требования к стажерам, но и потребность студентов понимать, что стоит за реальными задачами. Интеграция курса с базовым, вузовским образованием позволит студенту за семестр освоить специфику профессии, получить специализацию и преимущество при трудоустройстве», — сказала Ольга Августан, руководитель департамента исследований и образования Mail.Ru Group.

Занятия будут проходить на площадке экономического факультета МГУ в вечернее время: студенты смогут совмещать их с базовым образованием. Набор на программу будет проводиться два раза в год: в сентябре и в феврале. Для поступления на курс необходимо пройти тестирование.

Старт программы намечен на 25 сентября. С программой курса можно ознакомиться здесь.