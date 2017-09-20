Nokia представила новые решения для частных беспроводных сетей

Nokia расширила портфель технологий для сетей доступа и опорных сетей, чтобы поддержать цифровую трансформацию предприятий и целых отраслей. Новые возможности малых сот, сетей Wi-Fi, систем МЕС (Multi-access Edge Computing) и облачных пакетных магистралей (Cloud Packet Core) помогут компаниям успешно контролировать и эксплуатировать свои сети в процессе трансформации.

Чтобы предприятие стало по-настоящему цифровым, ему необходим высокий уровень развития сетей, основанных на мобильных широкополосных технологиях, таких как LTE. Эти сети отличаются высокой надежностью и широкой зоной покрытия. Они гарантируют низкий уровень задержки, который необходим в промышленной среде: на заводах, в портах и шахтах для подключения огромного количества ресурсов, отслеживания активов, автоматизации процессов и современной аналитики.

Новые возможности первого в своем роде решения Nokia Flexi Zone Citizen Band Radio Service (CBRS) small cells позволят компаниям в США использовать разделяемый диапазон 3,5 ГГц CBRS, как только он станет доступным. Эти решения будут совместимы с серверами спектрального доступа Spectrum Access Servers, которые будут отслеживать использование диапазона CBRS и выделять его частоты предприятиям в соответствии с правилами Федеральной комиссии США по связи (FCC).

Nokia анонсирует виртуализированное решение МЕС (Multi-access Edge Computing), которое реализуется на обычных коммерчески доступных серверах и упрощает интеграцию с существующей ИТ-инфраструктурой. MEC обрабатывает данные в непосредственной близости к тому месту, где они генерируются, и тем самым гарантированно сокращает задержку до уровня, необходимого критически важным корпоративным приложениям и пользователям, которые работают в интерактивном режиме в густонаселенных районах или переполненных офисных помещениях. Помимо этого, локальная обработка данных значительно сокращает стоимость их передачи.

Локальное приземление трафика (local breakout) в виртуализированном решении MEC поможет операторам создавать для предприятий частные сети LTE поверх сетей 4G. Кроме того, это решение дополняется рядом решений Nokia для виртуальных опорных сетей, которые позволят предприятиям гибко управлять собственными сетями.

Поскольку технология Wi-Fi по всей видимости будет и далее использоваться для поддержки некритичных офисных приложений, Nokia поможет компаниям более гибко регулировать производительность и зоны покрытия Wi-Fi с помощью новых компактных и экономичных точек доступа AirScale Wi-Fi Access Point, предназначенных для установки вне помещений.

Nokia дополнила гибкую облачную пакетную магистраль (Cloud Packet Core) гибридным шлюзом доступа (Hybrid Access Gateway). Это решение не только поддерживает функции пакетной магистрали, но и позволяет горнодобывающим, нефтяным, газовым и другим компаниям, где работают частные беспроводные сети, беспрепятственно интегрировать разные технологии доступа, в том числе доступ в лицензируемых и нелицензируемых диапазонах, фиксированный и спутниковый доступ, для повышения емкости и надежности сетей и распространения критически важных услуг и приложений на удаленные районы.

Моника Паолини (Monica Paolini), руководитель аналитической и консалтинговой компании Senza Fili, отметила: «Сегодня предприятиям нужна высокая гибкость, позволяющая использовать частные беспроводные сети в полном соответствии со специфическими потребностями бизнеса. Новые решения Nokia решают эту задачу, предлагая предприятиям возможность интегрировать лицензируемые, нелицензируемые и гибридные диапазоны частот для поддержки различных требований, которые предъявляют приложения к уровню задержки и качеству связи».

Торстен Робрехт (Thorsten Robrecht), руководитель подразделения современных мобильных сетевых решений Nokia, сказал: «Мы хотим поддержать развитие четвертой промышленной революции, предоставляя компаниям возможность использовать частные беспроводные сети для критически важных коммуникаций и быстрого развертывания новых приложений, повышающих эффективность бизнеса. Мы будем и далее разрабатывать комплексные решения и услуги, позволяющие предприятиям гладко и экономно двигаться в сторону цифровизации и готовиться к автоматизации на базе технологии 5G».