Nokia готовит операторов к технологии 5G, повышая производительность 4G

Nokia расширила свой портфель сверхширокополосных решений и технологических инноваций, чтобы помочь операторам выйти на новый уровень гибкости в удовлетворении пользовательского спроса и увеличить производительность мобильных сетей в процессе продвижения к технологии 5G.

В условиях непрерывного роста объемов передаваемого широкополосного трафика операторы хотят увеличивать производительность сетей в тех областях, где наблюдается наибольший спрос. Именно поэтому новые технологии, как правило, начинают внедряться в густонаселенных городских центрах. Расширение емкости сетей, повышение быстродействия и сокращение времени задержки крайне необходимы для удовлетворения требований абонентов, компаний и, а также поддержки решений для Интернета вещей и гладкого перехода к технологии 5G.

Nokia разработала план сетевой эволюции, позволяющий операторам не терять инвестиции в существующую инфраструктуру и с максимальной эффективностью использовать имеющиеся активы, в том числе частотные ресурсы, для повышения производительности сети в любом месте и в любой момент, необходимый бизнесу.

Для этого Nokia расширяет семейство продуктов AirScale Remote Radio Head, которое дает возможность увеличивать пиковую производительность и емкость соты при одновременном сокращении ее размера с помощью новых двухдиапазонных и однодиапазонных радиоблоков FDD-LTE и TD-LTE. Эти блоки используют новые технологии агрегации – 4x4 MIMO и 8x4 Beamforming – и позволяют увеличить мощность передаваемого сигнала, расширить диапазон частот и упростить развертывание сети.

Чтобы облегчить задачи развертывания разнородных сетей и увеличить их емкость и зоны покрытия в наиболее «горячих точках», то есть в густонаселенной городской среде, операторам нужно устанавливать все больше малых сот. Функции самоорганизующейся сверхплотной сети (Nokia Ultra Dense), реализованные в малых сотах Flexi Zone, позволят упростить развертывание, решить проблемы, вызванные сокращением расстояний между новыми и существующими малыми сотами, и обеспечить непрерывную оптимизацию, даже в случае дальнейшего уплотнения сети.

Nokia распространила функции самоорганизации на продукты из семейства Femtocell, чтобы облегчить интеграцию и повысить производительность разнородных сетей в ситуации, когда малые соты и фемтосоты снимают часть нагрузки с основной «макросети».

Новые функции первых в своем классе малых сот Nokia Flexi Zone Citizen Band Radio Service small cells, поддерживающих серверы доступа к частотам (Spectrum Access Server) и прокси-системы CBRS (Citizen Broadband Radio Service), предоставят операторам новые возможности для расширения емкости и зон покрытия, особенно в зданиях.

Малые соты CBRS Flexi Zone могут создавать «нейтральные сетевые ресурсы», которые оператор будет сдавать в аренду другим поставщикам услуг в переполненных торговых центрах, гостиницах и офисных помещениях. В соответствии с требованиями американской Федеральной комиссии по связи (FCC), малые соты будут эффективно связываться с серверами доступа к частотам (Spectrum Access Server) для распределения доступных частот в разделяемом диапазоне CBRS.

Для повышения гибкости транспортного сегмента в сверхплотных разнородных городских сетях, где связь между малыми сотами и волоконно-оптическими точками доступа осуществляется по радиорелейным каналам, радиорелейные решения Nokia Wavence стали поддерживать стандарт Carrier SDN. В результате операторы получат новые интеллектуальные функции и возможности автоматизации, включая быстрое подключение виртуальных сетевых функций и использование адаптируемых параметров для поддержки изменений в сети радиодоступа, например, когда абоненты в массовом порядке перемещаются с работы домой.

Все перечисленные разнородные системы доступа подключаются к облачной пакетной магистрали Nokia Cloud Packet Core. Это решение, изначально разработанное для функционирования в облачной среде, повышает производительность и емкость сетей, поддерживает широкое масштабирование, которое необходимо для уплотнения сети, а также обеспечивает гибкость внедрения и низкую латентность, что крайне необходимо для экономичной работы с разнородными услугами и приложениями.

Nokia продолжает оказывать операторам помощь в планировании и оптимизации перехода к 5G с помощью сервисов 5G Acceleration Services. Компания расширяет портфель своих решений и включает в него комплексное операторское транспортное сетевое решение «anyhaul'» Nokia будет работать вместе с операторами, помогая им оценить готовность сетей к технологии 5G, а также разработать и реализовать стратегии и сервисы 5G.

Стефан Терал (Stéphane Téral), исполнительный директор компании IHS Markit, отметил: «Nokia по-прежнему предлагает надежный путь перехода к 5G, который поможет операторам реализовать новые возможности своих сетей в нужном месте и в нужное время при максимально эффективном использовании ресурсов. Самое трудное для операторов – удовлетворить непрерывно растущий спрос в крупных городах, и Nokia предлагает комплексный подход к решению этой проблемы».

Гарольд Грэм (Harold Graham), руководитель подразделения 5G компании Nokia, сказал: «Nokia делает все возможное, чтобы предоставить своим заказчикам самый эффективный и экономичный план перехода к 5G с помощью эволюционного развития сетей. Мы хорошо понимаем, каким образом изменения в одной части сети влияют на все остальные ее компоненты. Развивая свой комплексный портфель технологий и услуг, мы тесно сотрудничаем с заказчиками, чтобы непрерывно опережать потребности и ожидания конечных пользователей».