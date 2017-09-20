«Мособлмедсервис» перешел на систему «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8»

«Компьютерные программы» автоматизировала работу бухгалтерии ГБУ МУ «Мособлмедсервис» с помощью решения «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» редакции 2. В результате обеспечено оперативное формирование отчетов о движении льготных медицинских препаратов по запросу Министерства здравоохранения Московской области и надзорных организаций. Обеспечен точный учет затрат по каждому аптечному пункту, при этом количество аптек за три года использования новой системы увеличилось с 70 до 286 и продолжает расти. Руководство получило возможность оперативно оценивать эффективность работы аптек по приносящей доход деятельности.

«Мособлмедсервис» – это аптечный склад и более 280 аптечных пунктов, расположенных во всех районах Московской области. Учреждение по государственному заданию осуществляет услуги по организации хранения, доставки и выдачи лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания для обеспечения отдельных категорий граждан.

После того как унитарное предприятие «Мособлмедсервис» получило статус государственного бюджетного учреждения, потребовалось оперативно перейти на ведение бухгалтерского учета по плану счетов бюджетных учреждений. Предстояло кардинальное обновление работы бухгалтерии: требовалось организовать учет по видам деятельности, классификационным признакам счетов, кодам экономической классификации и другим параметрам, необходимым для формирования отчетов по запросам Минздрава.

На внедрение новой информационной системы, перенесение в нее остатков, интеграцию с многочисленными внешними программами и переобучение сотрудников отводилось всего 2 месяца.

Ранее для ведения учета в «Мособлмедсервис» как унитарного предприятия успешно использовалась система «1С:Бухагалтерия предприятия 8». Учет движения медикаментов на складе ведется в торговой программе на базе «1С:Предприятие». Поэтому для автоматизации бюджетного учета было выбрано решение «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» редакции 2. Партнером по внедрению стала компания «Компьютерные программы».

Ввиду ограниченного времени на внедрение системы, работы по переносу данных, первоначальной настройке базы данных и обучение пользователей проводились параллельно. Особое внимание было уделено настройке аналитики на счетах учета, необходимой для контроля движения медикаментов, взаиморасчетов, исполнения договоров как по гос. заданию, так и по предпринимательской деятельности. В итоге уже через два месяца сотрудники учреждения перешли на работу в «1С:Бухгалтерии государственного учреждения 8».

Работа бухгалтерии теперь организована в четком соответствии с нормативными документами по учету в бюджетных учреждениях. В новой системе оперативно формируется регламентированная бухгалтерская и налоговая отчетность, а также отчетность по запросам распорядителя и различных контролирующих органов.

Несмотря на многократное увеличение количества аптечных пунктов организации, сотрудники бухгалтерии с помощью новой системы успешно справляются с возросшим количеством учетных задач. Более того, после перехода на «1С:Бухгалтерию государственного учреждения 8» число сотрудников, задействованных в работе бухгалтерии, уменьшилось на 20%.

«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» интегрирована с внешними системами учета медикаментов, складской программой, в которой учитываются льготные препараты, и специализированной программой для учета розничных продаж медикаментов.

В «1С:Бухгалтерию государственного учреждения 8» из этих программ оперативно загружаются данные о движениях льготных и коммерческих препаратов. Это позволяет контролировать работу как аптечных пунктов, так и организации в целом, анализировать доходы, расходы, данные о продажах, прибыль, НДС и другие показатели деятельности подразделений.

Сотрудники планового отдела с помощью новой системы контролируют исполнение обязательств по договорам, формируют план финансово-хозяйственной деятельности и анализируют его исполнение.

Оптимизирована работа диспетчерской службы. Учреждение собственным транспортом доставляет медицинские препараты в аптечные пункты, медучреждения и другие фармацевтические организации Московской области. Сотрудники диспетчерской службы с помощью новой системы ведут оперативный учет транспортных средств, планируют и контролируют работу водителей, быстро формируют путевые листы.

Ирина Николаевна Полетыкина, генеральный директор ГБУ МО «Мособлмедсервис», отметила: «Мособлмедсервис выполняет гос. задание, связанное с оперативной доставкой льготных медицинских препаратов, а также осуществляет предпринимательскою деятельность. Мы регулярно отчитываемся перед контролирующими органами о целевом использовании бюджетных средств, нам необходим рост продаж в части нашей коммерческой деятельности, для решения всех этих разноплановых задач требуются точные оперативные данные. Получать их нам позволяет система "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8". Автоматизация минимизировала количество занятого в бухгалтерии персонала, повысила точность планирования и анализа результатов деятельности организации. Практически на все запросы надзорных организаций мы можем оперативно предоставить данные из программы».