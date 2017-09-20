Исследование: расстановка сил на рынке СУБД может кардинально измениться

TmaxSoft и IBM в партнерстве с IDG Research провели исследование подхода организаций к управлению базами данных. В опросе приняли участие 119 руководителей ИТ-подразделений североамериканских компаний из разных индустрий и разным оборотом. Большинство опрошенных (87%) активно ищут способ сэкономить расходы на управление своими базами данных, применяя разные подходы, например, модернизируя ИТ-инфраструктуру заменой оборудования на новое.

Подавляющее большинство ИТ-руководителей пытаются уменьшить значительные расходы на управление базами данных и многие из них не ограничивают поиск традиционными решениями. В результате, как отмечает разработчик инновационного программного обеспечения для предприятий компания TmaxSoft, расстановка сил на рынке корпоративных баз данных может в ближайшее время сильно изменится из-за вендоров, предлагающих принципиально новый подход к технологиям баз данных, ценообразованию и лицензированию.

Особенно важно то, что более трети (35%) опрошенных либо уже внедрили альтернативные решения вместо популярных баз данных корпоративного класса Oracle и Microsoft SQL Server, либо рассматривают возможность такого внедрения.

Джошуа Юлиш (Joshua Yulish), президент и исполнительный директор североамериканского отделения TmaxSoft отметил: «Многие CIO и руководители ИТ-подразделений сейчас пытаются сосредоточить все свои ресурсы на цифровой трансформации и адаптировать свои компании к эпохе облачных вычислений, прогнозирования на основе аналитики и Интернета вещей. На этом фоне большие затраты на управление традиционными базами данных становятся главной проблемой. Заказчикам трудно разобраться в запутанных условиях лицензирования и ценообразования этих решений. Кроме того, в них часто используются устаревшие технологии, поэтому их применение приводит к большим затратам рабочего времени и денег. Это отвлекает ИТ-отделы от решения главной задачи внедрения инноваций, и они вынуждены поддерживать постоянную готовность к аудиту любого используемого программного обеспечения, оплачивать инфраструктуру, которую нельзя использовать из-за ограничений лицензирования, либо тратить время на интеграцию в эти базы данных новых технологий. Неудивительно, что каждый третий ИТ-руководитель ищет альтернативу традиционным базам данных».

Реляционная система управления базами данных (РСУБД) TmaxSoft Tibero решает многие из этих проблем. Джошуа Юлиш объяснил, почему Tibero сегодня завоевывает рынок: «Сейчас на рынке корпоративных баз данных намечаются кардинальные изменения. Уже есть все необходимые условия для таких изменений - доминирующие игроки довольны сложившейся ситуацией и не хотят ничего менять, клиенты оказались «на игле» дорогих и требующих больших затрат рабочего времени решений, а динамичный технологический ландшафт изменил приоритеты заказчиков и технические возможности продуктов».

«Это создает хороший шанс для других игроков рынка решить эти проблемы с помощью инноваций. Именно поэтому мы выпустили Tibero для Linux на платформе IBM Power – универсальное решение с поддержкой облаков для сложных нагрузок с гибким и прозрачным лицензированием. Корпоративные базы данных должны стать фундаментом, а не препятствием для внедрения инноваций», - сказал Джошуа Юлиш.