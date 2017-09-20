Hitachi представила новую цифровую компанию Hitachi Vantara

Hitachi, Ltd. объявила о создании Hitachi Vantara – новой коммерческой организации. Цель Hitachi Vantara – создавать инновационные решения для работы с данными, используя экспертный опыт всех компаний, входящих в Hitachi Group, и самые передовые достижения в области высоких технологий.

В рамках новой организации Hitachi Data Systems, Hitachi Insight Group и Pentaho объединятся под именем Hitachi Vantara. Все три компании будут функционировать как единый интегрированный бизнес: с помощью разработок на стыке операционных (ОТ) и информационных технологий (ИТ) новая компания будет помогать организациям извлекать из данных ценные знания, необходимые для развития социальных инноваций.

Более 100 лет Hitachi является лидером в сфере ОТ для финансовых, государственных, производственных, энергетических, транспортных компаний: корпорация создает технологии, которые совершенствуют жизнь в городах, работу промышленных производств и бизнеса в целом. Более 50 лет Hitachi является ведущим разработчиком информационных технологий и представляет на рынке свои ИТ-приложения, средства для работы с контентом, аналитические, облачные и инфраструктурные решения, которые помогают предприятиям менять их подходы к ведению бизнеса.

Объединив опыт Hitachi в области ОТ с надежными продуктами и инновационными разработками в сфере ИТ, Hitachi Vantara готова стать для заказчиков мощным партнером, готовым к эффективному сотрудничеству в области технологий для работы с данными. Ни одна другая компания на рынке на сегодняшний день не обладает аналогичным опытом.

«Создание Hitachi Vantara знаменует для Hitachi фундаментальные перемены в рамках единой корпоративной концепции социальных инноваций, которую продолжает развивать компания, – сказал президент и генеральный директор Hitachi, Ltd. Тошиаки Хигашихара (Toshiaki Higashihara). – Вот уже много лет Hitachi помогает своим заказчикам использовать возможности данных для модернизации их бизнес-деятельности. Сейчас, когда мир трансформируется под влиянием цифровых технологий, мы объединяем в новую компанию наши сильнейшие подразделения, работающие в области ИТ и цифровых решений. Цель этого - способствовать экспоненциальному росту бизнеса заказчиков и улучшению жизни общества в целом. Формирование Hitachi Vantara подчеркивает стремление Hitachi к созидательному взаимодействию с заказчиками и партнерами и ее статус по-настоящему инновационного партнера в эпоху IoT».

Данные могут быть ключом к новым источникам доходов, повышению уровня обслуживания клиентов, получению более точной аналитической картины рынка и сокращению затрат бизнеса. Hitachi Vantara предлагает своим заказчикам извлечь максимум конкурентных преимуществ из имеющихся у них данных. Прежде не существовало комплексных решений, объединяющих экспертный опыт в сфере ОТ и ИТ и позволяющих полностью раскрыть потенциал данных – теперь все меняется.

Hitachi Vantara продолжит разработку инфраструктурных и аналитических решений, которым компании доверяют важнейшие данные в своих ЦОД, в облачных средах и при реализации самых передовых инноваций. Ключевым же фокусом новой компании будет реализация возможностей формирующегося рынка интернета вещей (IoT), на котором пока нет очевидного лидера.

Согласно прогнозам аналитической компании Gartner, «на решения для IoT в 2020 году будет израсходовано свыше $440 млрд. По оценкам аналитиков, к 2020 году «число подключенных к сети датчиков и оконечных устройств превысит 21 млрд, и миллиарды вещей к тому времени будут иметь «цифровых двойников». Чтобы максимально полно удовлетворить потребности этого рынка, Hitachi Vantara поможет заказчикам создавать комплексные дата-ориентированные решения. При этом будут использоваться имеющиеся в компаниях структурированные данные, данные, генерируемые человеком и машинами, т.е. все данные, существующие в средах ОТ и ИТ. Заказчики смогут эффективно управлять всеми этими данными, объединять и хранить их, обрабатывать, анализировать и обеспечивать наглядную их визуализацию – а затем предпринимать грамотные действия, опираясь на знания, извлеченные из всех этих данных.

Hitachi Vantara продолжит разрабатывать технологии управления данными и анализа, которыми так известна корпорация Hitachi – в том числе и популярные решения для создания инфраструктур, хранения и обработки данных. Кроме того, компания будет развивать инновационные программные решения и услуги, включая программное обеспечение и сервисы Hitachi для интеллектуальных ЦОД, IoT-платформу Lumada (доступную теперь в виде автономного коммерческого программного продукта) и услуги Hitachi по совместному созданию решений.

Одновременно с созданием Hitachi Vantara корпорация анонсирует выпуск обновленной платформы Lumada 2.0, дополненной функционалом для работы с искусственным интеллектом (ИИ), машинным обучением и расширенной аналитикой. Платформа имеет простую легко адаптируемую архитектуру, которая позволяет ей функционировать и на объекте заказчика, и в облачной среде, поддерживая промышленные системы IoT как в области оконечных устройств, так и в центре обработки данных.

«Ни одна другая компания не объединяет более чем вековой опыт в сфере операционных технологий с информационными технологиями, проверенными в самых требовательных корпоративных средах, – отметил генеральный директор Hitachi Vantara Рюити Оцуки (Ryuichi Otsuki). – Hitachi Vantara использует это уникальное сочетание, создавая решения, способные удовлетворять потребности в мире, пронизанном все более тесными взаимосвязями объектов. Как и наши заказчики, в партнерстве с которыми мы создаем решения, Hitachi Vantara рассматривает данные как возможность, как путь для достижения значимых больших целей».

Новая IoT-платформа Lumada от Hitachi и решения для интеллектуального ЦОД представлены на конференции NEXT 2017, которая проходит в Лас-Вегасе 19 и 20 сентября.