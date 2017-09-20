ФРИИ и «Первый БИТ» совместно инвестируют в стартап Let’s Taxi

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и компания «Первый БИТ» инвестировали в Let’s Taxi на предпосевной стадии. Обычные условия ФРИИ предполагают инвестирование 2,1 миллиона и долю 5-7%. В новой совместной программе ФРИИ и «Первый БИТ» условия масштабнее: 4,2 миллиона соинвестиций с долями по 5-7%. Соответствующий договор заключен на прошлой неделе.

Let’s Taxi – это онлайн диспетчерская, которая помогает таксопаркам отслеживать работу их водителей, через какие бы агрегаторы они ни работали. Сервис фиксирует всё, что происходит с водителями на линии. На карте можно увидеть куда двигается водитель, с какой скоростью, когда простаивал, где находился в определённое время, пропускает ли он заказы, уходит ли он с линии, чтобы «поработать на себя» - все это видно в программе. Проект создан «таксистами для таксистов», организаторы стартапа раньше сама владели и управляли таксопарком.

«Команда проекта пришла из отрасли, находится в теме и понимает боль, с которой сталкиваются автопарки. На ранних стадиях разработки это ключевой фактор успеха, этим они нас и привлекли», - сказали представители ФРИИ. Проект Let's Taxi присоединился к акселерационной программе ФРИИ с середины 12 набора и продолжит акселерацию до 3 ноября.

Роман Калинкин, руководитель корпоративного акселератора «Первый БИТ», отметил: «Мы специализируемся на решениях в сфере b2b и ребята предложили интересный кейс, реально решающий насущные задачи бизнеса в этом быстро меняющемся сегменте услуг. Это та область, где высокие информационные технологии уже пришли всерьёз и навсегда. А команда у ребят потрясающая, поэтому у них всё получается». Первый БИТ имеет на проект далеко идущие планы, а уже этой осенью Let's Taxi примет участие в программе корпоративного акселератора First Bit Lab, направленной на построение регулярного маркетинга и пилотные продажи через партнерскую сеть «Первый БИТ».

Проекту есть чем гордиться уже сегодня: 2 000 активных водителей работают через приложение уже сейчас; 300 тыс. заказов проходит через систему в месяц; по итогам акселерации ФРИИ ожидается удвоение выручки проекта.

Планы команды амбициозны: все таксопарки и перевозчики России должны оказаться пользователями системы, на меньшее не согласны ни Let's Taxi, ни «Первый БИТ». Именно на эту цель будет работать и сама команда, и эксперты ФРИИ, и масштабная сеть «Первый БИТ», насчитывающая более 80 филиалов во всех регионах страны и за её пределами.