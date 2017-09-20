Число заказчиков решений Anaplan для управления продажами выросло более чем на 30%

Anaplan сообщила о повышении интереса к решениям для управления эффективностью продаж за последние 12 месяцев.

За указанный период количество заказчиков, использующих данное решение, выросло более чем на 30% – это более 80 новых компаний по всему миру. Таким образом, на данный момент более 330 заказчиков используют платформу Anaplan для планирования и повышения эффективности организации продаж.

Этот результат стал возможен благодаря гибкости и простоте, с которыми компании могут создавать нужные компенсационные планы для сотрудников департамента продаж. Используя данные из своих CRM, HRIS и ERP-систем, пользователи могут моделировать, управлять и обрабатывать сложные планы по расчету компенсационных вознаграждений в режиме реального времени, а также соотносить данные по территориям и квотам и оценивать влияние компенсационных планов вплоть до запуска проекта.

«Наши клиенты, использующие Anaplan для управления эффективностью продаж, продолжают убеждаться в возможностях платформы для оперативной обработки сложнейших планов, - отметил Пол Мельхиорре, Chief Revenue Officer в Anaplan. – Мы упрощаем управление планами продаж на уровне территорий и квот, а также создаем модели на основе актуальных данных и прогнозируем доходы для достижения желаемого уровня продаж. Интегрированный подход к планированию объединяет данные, людей и планы компаний, предоставляя возможность руководителям отделов продаж принимать обоснованные бизнес-решения и быстро реагировать на новые возможности».

«Решение "Anaplan для Продаж”, призванное увеличить эффективность планирования продаж, прогнозирования сделок и вознаграждения продавцов, на российском рынке также пользуется большой популярностью. Данные результаты неудивительны, ведь наша платформа универсальна и интуитивно понятна: с ее помощью легко построить взаимосвязи между всеми элементами процесса продаж, такими как ключевые показатели, распределение планов по территориям, каналам и продавцам, прогнозирование продаж и многими другими» - сказал Евгений Велесевич, директор Anaplan по России и СНГ.

Ранее в этом году компания Anaplan была признана «Лидером» магического квадранта Gartner в категории «Управление эффективностью продаж», переместившись из сегмента «Визионер».

Кроме того, в рамках крупнейшей международной конференции по бизнес-планированию Anaplan Hub17, прошедшей в Москве в мае 2017 года, ключевые заказчики Anaplan в России – например, компания Amway – представили свои кейсы по управлению эффективностью продаж с использованием решений Anaplan.