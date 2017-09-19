SAP сертифицировала решение «Корус Консалтинг» для интеграции с ИС «Меркурий»

Специализированное решение «iDocs: Ветеринария» от компании «Корус Консалтинг» сертифицировано SAP для массового использования. «iDocs: Ветеринария» — первый продукт на технологии SAP, который позволяет соблюдать ФЗ-243 об обязательной передаче данных о производстве и переработке ветеринарной продукции в федеральную информационную систему «Меркурий». Сертификация SAP удостоверяет высокое качество и соответствие технических характеристик решения требованиям вендора.

«iDocs: Ветеринария» — одно из первых специализированных программных решений для производителей, дистрибуторов, импортеров и ритейлеров. Интеграция позволяет соблюдать требования законодательства о своевременной и корректной передаче данных о производстве и переработке ветеринарной продукции из ERP-систем предприятий в ИС «Меркурий» через универсальный шлюз «ВетИС».

Внедрение решения не требует использования дополнительных интеграционных компонентов, оно соответствует актуальным требованиям регулятора и внедряется в краткие сроки. Для сертификации продукта по стандартам корпорации SAP, разработчик должен предоставить в сертификационный центр SAP SE дистрибутивы интеграционного решения, инструкции по настройке коннектора и работе с журналом ветеринарной продукции в системе «ВетИС», а также сценарии тестирования и другие документы, необходимые для максимально глубокой проверки продукта.

Решение «iDocs: Ветеринария» успешно прошло все тестирования специалистов SAP SE и стало официальным сертифицированным продуктом в портфеле SAP — SAP Certified Solutions Directory.

«Сертификат SAP гарантирует потребителю высокое качество продукта. Для клиента это возможность значительно сократить риски и расходы на ИТ-инфраструктуру. Как давний партнер SAP “Корус Консалтинг” всегда стремится к открытому сотрудничеству и создает решения, приносящие пользу каждому клиенту. Так было и с “iDocs®: Ветеринария” — мы увидели сложности, с которыми сталкиваются компании, когда нужно в сжатые сроки грамотно организовать передачу данных, и смогли решить ее, используя наш предыдущий опыт разработки интеграционного решения с ЕГАИС», — отметила Наталья Семичастнова, заместитель генерального директора ГК «Корус Консалтинг».