Promt представила Promt Translation Server 18

Promt выпустила релиз флагманского продукта – корпоративного решения для автоматического перевода Promt Translation Server 18. Продукт вышел под слоганом «искусственный интеллект в действии», что подчеркивает большое количество «умных» технологий, которые используются в программах Promt 18.

Одной из ключевых особенностей обновленной версии стала возможность добавления пользовательских данных как для перевода, так и в качестве справочной информации. Благодаря новым возможностям Promt Translation Server 18 стал многофункциональной платформой по работе с текстами и документами на разных языках. Теперь менеджеры, инженеры, маркетологи, юристы и финансовые специалисты смогут быстро и удобно решать задачи, связанные с разноязычной информацией.

Promt Translation Server 18 переводит нажатием одной кнопки, сохраняя структуру и форматирование исходного файла. А возможность настройки профиля позволяет сохранять и обращаться к ранее выполненным переводам, создавать собственные словари, выбирать правила перевода, загружать глоссарии и базы Translatiom Memory. В обновлённой версии также увеличилась скорость перевода.

«Если мы говорим о слове или небольшом тексте, доли секунды могут и не играть существенной роли, однако при работе с big data это существенно ускоряет бизнес-процессы», - сказал Никита Шаблыков, директор по продажам Promt.

По данным аналитиков Promt, в корпоративном секторе более 40% направляемой на перевод информации относится к технической и научной документации. В этой связи модули перевода в Promt Translation Server 18 дополнительно натренированы на перевод этого типа контента. Другим востребованным направлением для автоматического перевода является перевод деловой переписки. В помощь пользователям в продукт интегрирована выполненная профессиональными переводчиками база примеров перевода с упором на деловую корреспонденцию.

Также внесены существенные изменения в работу входящего в Promt Translation Server 18 клиентского приложения Promt Агент. Promt Агент предназначен для перевода отдельных слов и фрагментов текстов в любых приложениях, а также для быстрой отправки на перевод документов и веб-страниц без дополнительных переключений между экранами. Обновленный Promt Агент позволяет в режиме реального времени не только перевести или прослушать слова, но также уточнить их транскрипцию и грамматическую информацию.

Promt Translation Server переводит тексты и документы в офлайн режиме для 20+ языков и 80+ языковых пар и поставляется в двух основных версиях: Intranet Edition для использования в корпоративной сети и Developer Edition для интеграции в корпоративные порталы, сайты и программные продукты.

Также на базе Promt Translation Server 18 существуют отраслевые решения для компаний нефтегазового, металлургического, фармацевтического, банковского и других секторов.