Пенсионный Фонд запустил региональные центры управления ИТ-инфраструктурой

В Пенсионном фонде России в 2017 году созданы три региональные центра эксплуатации ИТ-систем. Об этом сообщила начальник отдела проектирования управления ИТ-инфраструктурой ПФР Марина Кудрявцева на конференции CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру».

В Казани, Ижевске и Омске Пенсионный Фонд России запустил центры компетенций по вопросам эксплуатации автоматизированной информационной системы ПФР нового поколения (АИС ПФР 2). Создание этих региональных центров в немалой степени стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию автоматизированной подсистемы управления ИТ-инфраструктурой (ПУИТ) и созданию единого сервиса «Управление ИТ-инфраструктурой». Помимо указанных центров, ПУИТ поддерживает работу межрегионального информационного центра ПФР, дежурной смены, единой системы техподдержки, единой базы информации об ИТ-инфраструктуре, а также обеспечивает централизованный мониторинг и управление.

ПУИТ включает в себя блок автоматизации процессов управления ИТ (включая управление инцидентами, ИТ-активами, договорами, изменениями, мощностями, уровнем услуг и т.д.), базу данных конфигурационных единиц, мониторинг серверов и приложений и др.

По словам Марины Кудрявцевой, запуск ПУИТ стал результатом четырехлетней работы в рамках большого проекта создания АИС ПФР 2. К настоящему времени стало возможно оценить ее масштабы: в ней зарегистрированы более 67 тыс. объектов инфраструктуры, из них мониторятся 15 тыс., количество зарегистрированных заявок на ТП в 2017 году достигло 60 тыс., а инцидентов о предупреждениях и сбоях – 2,8 млн. Всего внутренними ИТ-сервисами АИС ПФР пользуются более 120 тыс. сотрудников фонда. Большое число инцидентов Марина Кудрявцева объяснила новизной внедренных ИТ-систем, разработанных специально для ПФР и дефицитом компетентных ИТ-специалистов для поддержки вновь созданных процессов.

В 2017 году ИТ-системы ПФР ведут 167 млн лицевых счетов, суммарный объем БД составил более 500 ТБ (ежегодный прирост более 25 ТБ), ежедневно обрабатываются более 200 ГБ данных. Вычислительные мощности включают более 10 тыс. серверов разных производителей.