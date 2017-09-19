МТС запустила облачный сервис для обработки Big Data

МТС объявила о начале предоставления услуг по облачной обработке больших массивов данных на базе собственных ЦОДов. Использование инфраструктуры Big-Data-as-a-Service (BDaaS) позволит клиентам МТС быстро, гибко и эффективно организовывать обработку больших данных без создания собственных вычислительных мощностей.

Теперь клиенты МТС, пользуясь облачным продуктом #CloudМТС, смогут обрабатывать и анализировать в программных средах Hadoop-as-a-Service и Spark-as-a-Service массивы данных для решения широкого круга задач: бизнес- и финансовой аналитики, целевого маркетинга, таргетирования рекламы, анализа и персонализации контента, сбора и обработки открытых данных.

«Сегодня работа с большими данными перестает быть прерогативой ИТ-компаний и крупных корпораций. С появлением на российском ИТ-рынке облачного сервиса МТС обработка Big Data становится доступной малым и средним предприятиям, что повышает конкурентоспособность их бизнеса. Мы предлагаем клиентам защищенную отказоустойчивую среду с большими вычислительными ресурсами и предустановленными инструментами расчета, в которую пользователю остается загрузить информацию по своим шаблонам и алгоритмам и получить результат обработки. Решение легко масштабируется и отвечает самым жестким требованиям информационной безопасности», – отметил директор по инновационному развитию МТС Владимир Хренков.

Тестирование сервиса на анализе обезличенных мета-данных веб-страниц продемонстрировало высокую эффективность и гибкость системы - скорость обработки можно задавать в зависимости от располагаемого бюджета (быстро - дороже или дольше - дешевле), а создание, переконфигурация и удаление приложений происходит в один клик.

В начале 2017 года МТС сфокусировалась на оказании услуг облачных вычислений во всех регионах присутствия России. Облачная платформа МТС организована на базе решения VMware и оборудования ведущих вендоров enterprise-уровня, что в сочетании с географической распределенностью ЦОДов категории TIER-III и разветвленной сетью собственных магистральных и городских каналов связи позволяет МТС предоставлять комплексный, полностью катастрофоустойчивый сервис.