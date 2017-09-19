«Мое дело» и «Платформа ОФД» выпустили комплексное решение по 54-ФЗ для малого бизнеса

Сервис интернет-бухгалтерии «Мое дело» и оператор фискальных данных «Платформа ОФД» объявили о старте партнерства. Сотрудничество компаний направлено на предоставление комплексного продукта по переходу на новые правила торговли для представителей малого бизнеса. Предложение от «Моего дела», составленное совместно с «Платформой ОФД», позволит обеспечить быстрое подключение и эффективную работу с онлайн-кассами, ОФД широкому кругу предпринимателей и компаний.

Продукт реализован в рамках сервиса «Мое дело» и включает услуги ОФД сроком один год, комплексное обслуживание онлайн-кассы и бухгалтерское сопровождение бизнеса.

Таким образом, представители малого бизнеса получают в режиме «одного окна» простое и качественное решение, позволяющее работать в полном соответствии с требованиями закона 54-ФЗ.

«В рамках второго этапа кассовой реформы, по экспертным оценкам, число онлайн-касс до 1 июля 2018 года увеличится как минимум вдвое. На новые правила перейдут предприниматели из разных сфер деятельности. Нашей задачей является создание для них максимально комфортных условий подключения касс и работы по изменившемуся порядку применения ККТ. Накопленный за первый этап реформы опыт позволяет нам в партнерстве с коллегами из компании «Моего дела» предоставлять малому бизнесу только проверенные и эффективные решения по 54-ФЗ», - отметил генеральный директор компании «Платформа ОФД» Алексей Баров.

«Теперь служба сопровождения «Моего дела» может подключить ОФД к любой кассе нашего клиента. Достаточно только позвонить или сделать заявку в чате», - комментирует генеральный директор интернет-бухгалтерии «Мое дело» Сергей Панов.