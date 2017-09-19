«Доктор Веб» представила Dr.Web Light 11.0.0 для macOS

«Доктор Веб» сообщила о выпуске Dr.Web Light 11.0.0 для macOS. Продукт был серьезно переработан и улучшен.

В рамках одиннадцатой версии концепция Dr.Web Light для macOS была полностью изменена: на смену главному окну пришел единый агент, гармонично расширяющий функциональность ОС, не выходя за пределы меню состояния.

Все подсистемы приложения были оптимизированы, что позволило в частности уменьшить потребление ресурсов защищаемого устройства. Вместе с тем прекращена поддержка устройств под управлением Mac OS X 10.7 и OS X 10.8.

Для обновления Dr.Web Light для macOS до версии 11.0.0 необходимо открыть магазин приложений Mac App Store и на вкладке обновлений нажать на кнопку Update рядом с названием продукта. Обновление для пользователей продукта – бесплатно.

Функциональные возможности Dr.Web Light для macOS ограничены, для полноценной защиты рекомендуется использовать Dr.Web для macOS.