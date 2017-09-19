Abbyy поможет удаленно идентифицировать клиентов с помощью смартфона

Abbyy представила два новых продукта для удаленной идентификации пользователей. С их помощью можно «на лету» распознать данные паспорта, подтвердить личность клиента по селфи и проверить подлинность его документов. Вместе решения обеспечивают наиболее безопасную дистанционную проверку личности пользователя. Благодаря этому можно удаленно регистрировать клиентов, открывать счета, оформлять сделки и подтверждать транзакции, не рискуя совершить такие операции по поддельному или украденному документу.

Компания продемонстрировала работу решений на II конференции о трансформации клиентских операций для банков Abbyy Digital Banks.

Первое решение создано Abbyy в партнерстве с компанией VisionLabs, разработчиком программного обеспечения для распознавания лиц. Для удаленной идентификации клиенту достаточно навести камеру устройства на паспорт или другое удостоверение личности и посмотреть в камеру. Технология Abbyy Real-Time Recognition извлекает фотографию и распознает текст из документа. Технология VisionLabs Photo Maker, которая является частью решения, позволяет за несколько секунд выбрать лучший снимок лица в видеопотоке. Для повышения уровня безопасности в продукт встроен также Liveness детектор. Во время проверки система предлагает пользователю моргнуть и анализирует видеопоток, предотвращая вход в мобильное приложение банка или подтверждение операции поддельным лицом – по фото или записанному видео с лицом клиента. Решение сравнивает лицо пользователя с его фотографией в документе и определяет процент схожести двух изображений. При положительном результате система отправляет уведомление об успешном прохождении проверки.

«Вместе с Abbyy мы создали универсальный инструмент для онлайн-проверки клиентов по документам, который позволит банкам быстрее перейти в удаленные каналы обслуживания. Лицо является уникальным персональным идентификатором, и теперь пользователям не нужно будет использовать специальное оборудование или проходить долгий процесс проверки для того, чтобы быть узнанными», – сказал Александр Ханин, генеральный директор компании VisionLabs.

Также Abbyy представила прототип решения, которое проверяет подлинность паспорта или других удостоверений личности. Прототип разработан в партнерстве с компанией-специалистом в области технологий для цифровой безопасности бизнеса. Для прохождения проверки клиенту нужно навести камеру смартфона на страницу документа. Технология за несколько секунд извлекает изображения и текст, а затем в зависимости от типа документа отправляет его на проверку по ряду текстовых и графических параметров. Например, система может определить подделку паспорта по цветному орнаменту, напечатанному на фотографии, и узорам на страницах документа. Возможна автоматическая загрузка результатов верификации и данных о клиенте в информационные системы.

Новые продукты можно использовать по отдельности и в едином комплексе. Вместе решения помогут быстро и безопасно предоставлять клиентам сервисы, которые требуют предварительной проверки документов.

«Современные пользователи привыкли к тому, что они могут получить большинство услуг в любом месте, в любое время и в один «клик». Одно из препятствий для перехода компаний на полностью цифровые сервисы – необходимость хотя бы один раз увидеть клиента лично и проверить его документы, чтобы начать обслуживание. Наши продукты сделают эту процедуру проще для всех. Они избавят клиентов от лишних походов в офисы, а бизнес – от рисков, связанных с «кражей личности» и использованием поддельных документов», – отметил Дмитрий Шушкин, генеральный директор Abbyy Россия.