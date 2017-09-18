SAP SuccessFactors ускорил оценку достижений персонала в «ФосАгро»

SAP, «ФосАгро» и «ЭКОПСИ Консалтинг» объявили о завершении внедрения SAP SuccessFactors для постановки целей и оценки достижений персонала. Мнение руководителей о деятельности их сотрудников теперь можно собрать за полторы недели вместо полутора месяцев. Систему, рассчитанную на 150 пользователей из высшего ТОП-менеджмента, разработку ключевых показателей эффективности (КПЭ) сотрудника и методологию регулярной оценки персонала реализовала компания «ЭКОПСИ».

Сегодня в компании уже налажен комплексный процесс оценки эффективности выполнения ключевых показателей эффективности: в начале периода департаменты выносят предложения по списку функциональных показателей, которые согласовываются и утверждаются на специализированном комитете по КПЭ. Затем составляются индивидуальные карты сотрудников и проводится мониторинг достижения целей. На его основе по специально разработанной формуле рассчитывается итоговая результативность сотрудника. Несмотря на комплексность взаимосвязей внутри процесса, в ходе проекта удалось заложить их в систему и полностью автоматизировать процесс, который поддерживается одним HR-администратором.

«Мы, как HR-департамент, получили структурированное хранилище данных, из которого быстро, в любом разрезе можем выгрузить информацию в удобном для анализа виде и предоставить ее руководству, – сказал Сиродж Лоиков, директор по персоналу и социальной политике «ФосАгро». – Система позволяет мониторить достижения целей: в любой момент можно выявить недоработки и именно на них сосредоточить свои управленческие усилия. Это способствует корректировке действий сотрудников в самых критичных моментах и улучшает итоговый результат по всем основным показателям деятельности компании».

«В последние годы химическая промышленность активно наращивает использование облачных решений, чтобы оптимизировать бизнес-процессы разветвленных сетей предприятий, - отметил Андрей Шарак, заместитель генерального директора SAP СНГ. – В «ФосАгро» SAP SuccessFactors ускорил постановку целей и оценку персонала, и теперь компания может быстрее фокусировать усилия ключевых руководителей на нужных ей результатах».

«Автоматизируя какой бы то ни было HR-процесс в компании, критически важно соблюсти несколько условий. Прежде всего, необходимо отладить сам процесс, а уже потом точно и аккуратно перенести его в систему. – отметила Майя Колосницына, руководитель практики SAP SuccessFactors компании «ЭКОПСИ Консалтинг» – В этом смысле нужно выбрать партнера, который будет понимать, как в HR-процессах, так и в IT. Мы рады, что компания «Фосагро» доверила нам автоматизацию такого важного и весьма тонкого инструмента, как оценка эффективности сотрудников».