Nikon объявила о начале продаж фотокамеры D850 в России

Nikon объявила о начале продаж в России новой цифровой зеркальной фотокамеры D850. Она обладает сочетанием высокого разрешения, скорости и светочувствительности.

D850 предоставит любому фотографу гибкие возможности для творчества и демонстрации своего мастерства, в каком бы жанре он ни работал – будь то пейзажная съемка, спортивный репортаж, свадебная фотография, fashion или видеосъемка.

Матрица формата FX обладает эффективным разрешением 45,7 МП, что позволяет получать изображения с разрешением 45,4 МП. Новая конструкция КМОП-матрицы с обратной подсветкой обеспечивает детализацию и широкий динамический диапазон. Мощная система обработки изображений EXPEED 5 гарантирует получение качественных снимков в диапазоне 64-25 600 единиц ISO с возможностью расширения до значений, эквивалентных чувствительности от 32 до 102 400 единиц ISO. Полный диапазон чувствительности доступен также для видеосъемки с разрешением 4К.

Камера Nikon D850 поддерживает скорость съемки до 7 кадров в секунду. Кроме того, при помощи дополнительного универсального батарейного блока MB-D18 (с батареей EN-EL18b) возможно создание изображений в высоком разрешении со скоростью до 9 кадров в секунду. Камера оснащена 153-точечной системой АФ как во флагманской модели D5, что обеспечивает чувствительность до -4 EV в центральной точке (100 единиц ISO при 20 °C). Замер экспозиции при уровне освещенности вплоть до -3 EV дает возможность с высокой точностью автоматически устанавливать экспозицию, даже если единственным источником света является луна.

Поддерживается запись полнокадровых видеороликов в формате 4K/UHD с частотой 30p без ограничений, связанных с кроп-фактором. Универсальный батарейный блок MB-D18 позволяет вести съемку больше трех часов.

Встроенная функция цейтраферной видеосъемки с разрешением 4K: можно записывать видеоролики цейтраферной съемки с разрешением 4K непосредственно с помощью фотокамеры, а также воспользоваться преимуществами матрицы с эффективным числом пикселей 45,7 млн для создания зрелищных видеороликов цейтраферной съемки с разрешением 8K при последующей обработке.

Гибкие возможности формата RAW: запись файлов большого (45,4 МП), среднего (25,6 МП) или маленького (11,4 МП) размера в формате RAW (изображения среднего и маленького размеров — 12-битные со сжатием без потерь).

Любые условия съемки: благодаря превосходной системе защиты фотокамера D850 готова к работе в самых неблагоприятных погодных условиях. Такая же подсветка всех кнопок, что и в модели Nikon D5, позволяет легко управлять съемкой даже под покровом ночи.

Высокоскоростные носители данных: наличие двойного гнезда для карт памяти позволяет использовать карты SD UHS-II и XQD, что обеспечивает максимально возможную скорость работы.