На Russian Blockchain Week 2017 выступит более 30 топовых спикеров отрасли
26 и 27 октября в Москве пройдет ведущее событие года в области блокчейн-технологий и криптовалют — Russian Blockchain Week 2017.
Это конференция, на которой выступят более 30 топовых спикеров отрасли блокчейн, более 300 посетителей в зале.
Соорганизатор конференции один из крупнейших экономических вузов России – Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, в здании которого и будет проводиться конференция.
Топовые эксперты шаг за шагом расскажут обо всех возможностях применения технологии, реальных кейсах и, конечно же, ответят на один из основных вопросов: какие именно новые возможности открывает технология бизнесу и частным лицам.
Russian blockchain week 2017 состоит из нескольких частей:
- Конференция;
- Зал мастер-классов;
- Презентации блокчейн-проектов;
- Выставка.
На мероприятии вы встретитесь с экспертами, познакомитесь с основателями ведущих стартап-проектов, потенциальными инвесторами и получите возможность в неформальной обстановке обсудить вопросы, которые вас интересуют.
Среди спикеров конференции:
- Дмитрий Булычков — директор проектов Центра технологических инноваций Сбербанка;
- Элина Сидоренко — руководитель межведомственной рабочей группы по оценкам рисков оборота криптовалюты Государственной думы;
- Алексей Архипов — директор по развитию криптотехнологий QIWI, руководитель направления развития технологии распределенных реестров Ассоциации ФинТех;
- Ярослав Кабаков — заместитель генерального директора АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ»;
- Юлий Зегельман — управляющий партнер Velton Zegelman PC;
- Максим Азрильян — главный технический архитектор Альфа-Банка;
- Степан Гершуни — управляющий партнер bits.capital;
- Алексей Благирев - директор по инновациям, Банк Открытие;
- Константин Гольдштейн - ведущий технический евангелист Microsoft;
- Олег Иванов - основатель CryptoBazar.
- и другие.
Основные темы конференции
Криптовалюты
- Биткоины и альткоины (Etherium, Ethereum, Ripple, Zcash и т.д.).
- Инвестиции и заработок на криптовалютах.
- Какие валюты будут расти в ближайшее время: прогнозы экспертов.
Принципы технологии блокчейн и будущее применения
- Что необходимо знать о технологии блокчейн. Принципы и прикладное значение.
- Каким будет будущее с блокчейном.
- Существующие проблемы и их решение.
ICO
- Как создать свое ICO.
- Обзор успешных ICO-проектов.
- Проверка благонадежности ICO: как отличить серьезные проекты от мошеннических.
Законодательное регулирование
- Перспективы законодательства в области оборота криптовалют.
- Как делать проекты на блокчейн-технологии и оставаться в правовом поле.
Блокчейн для бизнеса
- Внедрение технологии в корпоративном бизнесе.
- New business development на блокчейне.
- Стартапы и кейсы.
- Технология мастерчейн.
Майнинг и оборудование
- Глобальные изменения: перспективы и тенденции в современном майнинге.
- Выбор оборудования, расчет окупаемости.
Разработчикам
- Программирование смарт-контрактов.
- Разработки на технологии блокчейн в корпоративном бизнесе.
Что даст вам участие в конференции?
Разберетесь в новой технологии и перспективах ее применения.
Что такое блокчейн? Как работают криптовалюты? В чем фундаментальный принцип и где здесь революция. Подробный поэтапный разбор с кейсами и примерами.
Увидите прикладное значение на примере крупных компаний и стартапов.
Поймете, как блокчейн и криптовалюты могут быть реализованы на практике: кейсы крупного бизнеса и небольших стартапов, уже использующих эту технологию.
Зарядитесь новыми идеями для бизнеса и инвестиций.
На инвестициях в криптовалюты зарабатывают десятки тысяч долларов, не выходя из своего дома, майнеры получают пассивный ежедневный доход, корпорации запускают новые направления, а небольшие стартап-команды привлекают миллионы на свои проекты в течение нескольких месяцев.
Приобретете новые знакомства, связи и деловые контакты.
Участники конференции — ядро аудитории, заинтересованное передовыми технологиями и развитием бизнес-проектов. Максимальная концентрация блокчейн-сообщества России.
Подать заявку на участие, получить более подробную информацию о конференции, ее спикерах и программе можно на официальном сайте, или по телефону +7 (499) 404-17-03.
Официальная страница мероприятия в Facebook.