На Russian Blockchain Week 2017 выступит более 30 топовых спикеров отрасли

26 и 27 октября в Москве пройдет ведущее событие года в области блокчейн-технологий и криптовалют — Russian Blockchain Week 2017.

Это конференция, на которой выступят более 30 топовых спикеров отрасли блокчейн, более 300 посетителей в зале.

Соорганизатор конференции один из крупнейших экономических вузов России – Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, в здании которого и будет проводиться конференция.

Топовые эксперты шаг за шагом расскажут обо всех возможностях применения технологии, реальных кейсах и, конечно же, ответят на один из основных вопросов: какие именно новые возможности открывает технология бизнесу и частным лицам.

Russian blockchain week 2017 состоит из нескольких частей:

Конференция; Зал мастер-классов; Презентации блокчейн-проектов; Выставка.

На мероприятии вы встретитесь с экспертами, познакомитесь с основателями ведущих стартап-проектов, потенциальными инвесторами и получите возможность в неформальной обстановке обсудить вопросы, которые вас интересуют.

Среди спикеров конференции:

Дмитрий Булычков — директор проектов Центра технологических инноваций Сбербанка;

— директор проектов Центра технологических инноваций Сбербанка; Элина Сидоренко — руководитель межведомственной рабочей группы по оценкам рисков оборота криптовалюты Государственной думы;

— руководитель межведомственной рабочей группы по оценкам рисков оборота криптовалюты Государственной думы; Алексей Архипов — директор по развитию криптотехнологий QIWI, руководитель направления развития технологии распределенных реестров Ассоциации ФинТех;

— директор по развитию криптотехнологий QIWI, руководитель направления развития технологии распределенных реестров Ассоциации ФинТех; Ярослав Кабаков — заместитель генерального директора АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ»;

— заместитель генерального директора АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ»; Юлий Зегельман — управляющий партнер Velton Zegelman PC;

— управляющий партнер Velton Zegelman PC; Максим Азрильян — главный технический архитектор Альфа-Банка;

— главный технический архитектор Альфа-Банка; Степан Гершуни — управляющий партнер bits.capital;

— управляющий партнер bits.capital; Алексей Благирев - директор по инновациям, Банк Открытие;

- директор по инновациям, Банк Открытие; Константин Гольдштейн - ведущий технический евангелист Microsoft;

- ведущий технический евангелист Microsoft; Олег Иванов - основатель CryptoBazar.

- основатель CryptoBazar. и другие.

Основные темы конференции

Криптовалюты

Биткоины и альткоины (Etherium, Ethereum, Ripple, Zcash и т.д.).

Инвестиции и заработок на криптовалютах.

Какие валюты будут расти в ближайшее время: прогнозы экспертов.

Принципы технологии блокчейн и будущее применения

Что необходимо знать о технологии блокчейн. Принципы и прикладное значение.

Каким будет будущее с блокчейном.

Существующие проблемы и их решение.

ICO

Как создать свое ICO.

Обзор успешных ICO-проектов.

Проверка благонадежности ICO: как отличить серьезные проекты от мошеннических.

Законодательное регулирование

Перспективы законодательства в области оборота криптовалют.

Как делать проекты на блокчейн-технологии и оставаться в правовом поле.

Блокчейн для бизнеса

Внедрение технологии в корпоративном бизнесе.

New business development на блокчейне.

Стартапы и кейсы.

Технология мастерчейн.

Майнинг и оборудование

Глобальные изменения: перспективы и тенденции в современном майнинге.

Выбор оборудования, расчет окупаемости.

Разработчикам

Программирование смарт-контрактов.

Разработки на технологии блокчейн в корпоративном бизнесе.

Что даст вам участие в конференции?

Разберетесь в новой технологии и перспективах ее применения.

Что такое блокчейн? Как работают криптовалюты? В чем фундаментальный принцип и где здесь революция. Подробный поэтапный разбор с кейсами и примерами.

Увидите прикладное значение на примере крупных компаний и стартапов.

Поймете, как блокчейн и криптовалюты могут быть реализованы на практике: кейсы крупного бизнеса и небольших стартапов, уже использующих эту технологию.

Зарядитесь новыми идеями для бизнеса и инвестиций.

На инвестициях в криптовалюты зарабатывают десятки тысяч долларов, не выходя из своего дома, майнеры получают пассивный ежедневный доход, корпорации запускают новые направления, а небольшие стартап-команды привлекают миллионы на свои проекты в течение нескольких месяцев.

Приобретете новые знакомства, связи и деловые контакты.

Участники конференции — ядро аудитории, заинтересованное передовыми технологиями и развитием бизнес-проектов. Максимальная концентрация блокчейн-сообщества России.

Подать заявку на участие, получить более подробную информацию о конференции, ее спикерах и программе можно на официальном сайте, или по телефону +7 (499) 404-17-03.

Официальная страница мероприятия в Facebook.