«МС-Технологии» стала дистрибьютором и эксклюзивным поставщиком Code Software в России

Code Software и «МС-Технологии» объявили о начале сотрудничества по продвижению решений в области записи вызовов, отчетности по звонкам и комплексной аналитики для Skype для бизнеса. «МС-Технологии» становится официальным дистрибьютором и эксклюзивным поставщиком Code Software в России и будет обеспечивать присутствие и продажи всего ассортимента продукции и услуг Code Software на территории страны.

«Россия – очень развивающийся рынок для решений Microsoft UC и работа с компетентным местным партнером была для нас очевидной стратегией, - отметил Марк Армстронг (Mark Armstrong), управляющий директор Code Software. - Мы были впечатлены знаниями компании «МС-Технологии» в направлении Skype для бизнеса и сильной общей ИТ-репутацией в регионе».

Соглашение о партнерстве было подписано в августе 2017 г. и стало очередным шагом в реализации стратегий обеих компаний, направленных на укрепление лидерства и дальнейший рост продаж. Компания «МС-Технологии» будет добиваться этого путем расширения дилерской сети и повышения уровня обслуживания клиентов.

На протяжении многих лет «МС-Технологии» работает с корпоративными заказчиками и государственными учреждениями, приобрели значительный опыт в работе и готовы предложить каждому клиенту наиболее полное решение поставленных им задач, исходя из требований бизнеса и в зависимости от отраслевой специфики.

«Мы всегда отслеживаем тенденции и инновационные решения, доступные на рынке, - отметил Тимофей Кузнецов, руководитель отдела продаж «МС-Технологии», - когда мы нашли Code Software, мы рассматривали их как очевидный выбор, чтобы заполнить пробел в области мониторинга и отчетности UC в нашем портфеле продуктов. Решения Code Software позволяют на 360 градусов увидеть использование объединенных коммуникаций Microsfot и связанные с этим затраты. Тренды использования аудио и видео вызовов, мгновенных сообщений, конференций, передачи файлов и общего доступа к рабочему столу – все это может быть проанализировано для понимания того, насколько пользователи приняли систему и пользуются ей. Также это позволит оценить метрики производительности и снижения затрат, что позволит вам более эффективно использовать ресурсы. Этим решением легко пользоваться, а выдаваемая информация представлена в простом формате, рассчитанная на использование любым сотрудником организации без необходимости дополнительного обучения. Одним из стратегических направлений нашей компании является унифицированные коммуникации Microsoft. Специалисты компании имеют значительный опыт в реализации проектов в направлении UC».

Специалисты компании «МС-Технологии» работают над локализацией программных продуктов на русском языке.