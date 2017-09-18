«Код безопасности» запатентовал биологический датчик случайных чисел

«Код безопасности» объявил о получении патента на технологию биологического датчика случайных чисел (БиоДСЧ). Разработка описывает новый подход к решению задачи генерации случайных чисел с использованием компьютера и человека.

Полученный патент № 2628213 защищает авторским правом разработку «Кода безопасности» и документально подтверждает уникальность предложенной компанией технологии, которая применяется в таких продуктах, как «Континент-АП», Secret Net Studio, «Континент TLS», Jinn.

БиоДСЧ может быть использован для генерации случайных последовательностей (СП) на персональных гаджетах, где для этой цели не обязательно применять специализированные приборы либо затруднено встраивание дополнительных аппаратных компонентов.

Биологический датчик случайных чисел может использоваться при построении средств криптографической защиты информации, а также для решения любых технических задач, требующих применения случайных двоичных последовательностей. Например, существенно повышается скорость создания криптографических ключей на портативных устройствах пользователя – для организации защищенного удаленного доступа к различным ресурсам, шифрования пользовательских данных и формирования электронной подписи.

«Мы провели глубокий и всесторонний анализ различных способов генерации случайных последовательностей и технических решений. Пришли к выводу, что часто не представлены обоснованные оценки производительности генерации либо статистических свойств выходных случайных последовательностей или и того и другого. Предлагаемый нами процесс взаимодействия пользователя с компьютером позволяет обеспечить устойчивую генерацию СП с высокой энтропией», – сказала Алиса Коренева, системный аналитик компании «Код безопасности».

Запатентованный способ генерации случайных двоичных последовательностей с использованием компьютера и действий пользователя реализован в криптографической библиотеке Scrypt.