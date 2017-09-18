IBS DataFort обеспечила бесперебойную работу процессингового центра MAP

IBS DataFort обеспечила бесперебойную работу масштабного проекта российской компании MAP — процессингового центра, который работает с международными платежными системами Visa и Master Card, а также с НСПК и другими контурными процессорами банковских карт.

Компания MAP существует всего 2 года, но уже проделала большой путь в рамках основного бизнеса.

Для обеспечения работы компании была необходима ИТ-инфраструктура для хранения, обработки и передачи данных платежных банковских карт. Безопасность данных должна соответствовать международному стандарту PCI DSS, требованиям 152-ФЗ «О персональных данных», а также вновь принимающимся внутри России законам и подзаконным актам. Конечно, в рамках проекта, были предъявлены самые жесткие требования к каналам связи и системам хранения и обработки данных. В первую очередь – это непрерывность их работы и доступность ресурсов.

Основными клиентами MAP являются торговые предприятия различных сфер услуг, например, туристические агентства, онлайн-магазины и другие сервисы. Их бизнес часто зависит от сезонных факторов. C помощью гибкого наращивания вычислительных ресурсов был обеспечен непрерывный поток платежей и минимальное время проведения платежных операций, чтобы клиентам (обычным потребителям) не приходилось подолгу ожидать подтверждения оплаты, и в торговой точке не скапливались очереди на кассе.

На этапе «стартапа» по полученному ранее опыту MAP решили воспользоваться облачным решением и начали поиск нового провайдера, к которому было предъявлено два требования. Первое – провайдер должен иметь вычислительные мощности и условия защиты на территории РФ. Второе – условия сотрудничества с ним должны быть простыми и понятными.

«В результате наш выбор пал на IBS DataFort. При том не только благодаря выгодному коммерческому предложению. Это был понятный разговор будущих партнеров. Мне понравилась готовность и способность менеджера, представляющего эту компанию, участвовать в решении наших бизнес-задач.» - сказал Роман Хафизов, генеральный директор и сооснователь компании MAP

На сегодняшний день на площадке IBS DataFort развернуто облачное решение, полностью соответствующее требованиям к качеству услуг, условиям международных стандартов и действующего законодательства РФ.

По словам Романа Хафизова, немаловажно, что от контракта получено большое преимущество на будущее, т.к. при такой форме сотрудничества серьезно снижен уровень сложности и стоимости собственного аудита по стандарту PCI DSS. В результате клиент получил замечательную сервисную модель без значительных инвестиций со своей стороны.

Еще одним плюсом стала возможность масштабирования инфраструктуры, а также понятное рублевое ценообразование, а цены закрепили в полноценном контракте на три года. IBS DataFort обеспечил партнеру полное соответствие требованиям закона о персональных данных и разделил требования по нескольким категориям стандарта PCI DSS. В отличие от публичных сервисов, MAP имеет возможность кастомизации услуг под свои бизнес-требования и администрирования своих сервисов в любое время, по заявке.

«Стоит отметить, что для нас это был первый клиент, которого мы подключили к своей платформе с учетом требований обеспечить необходимый уровень стандарта PCI DSS. Выполнив его, мы открыли новую страницу нашего бизнеса, а сегодня для нас экосистема платежных сервисов – быстрорастущая и очень перспективная целевая аудитория», – отметил Дмитрий Бирюков, руководитель коммерческого отдела IBS DataFort.