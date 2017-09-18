Дата-центр Xelent представил решения для майнинга

Петербургский дата-центр Xelent запустил услугу аренды мест в серверных стойках для размещения майнинговых ферм. Компания также представила собственную разработку – универсальный корпус Xelent Rig для установки майнинговых ферм в стандартные 19'' серверные стойки. Несколько крупных промышленных проектов майнинга уже разместили свое оборудование в дата-центре. На сегодняшний день объем размещенных мощностей уже исчисляется десятками стоек. При этом инфраструктура ЦОД готова к приему нескольких сотен стоек от клиентов, специализирующихся на майнинге.

Благодаря привлекательной цене за электроэнергию, которая составит 5 рублей за кВт в час, услугой могут воспользоваться как крупные компании, так и частные майнеры.

Для размещения и обслуживания оборудования для майнинга в дата-центре разработали Xelent Rig – универсальный корпус, который позволяет размещать оборудование для различных типов и потребляемой мощности. Xelent Rig, с одной стороны, позволяет компактно расположить все компоненты фермы, и, с другой, обеспечивает размещение устройства в четырех юнитах стандартной серверной стойки. Для майнеров становятся доступными все преимущества размещения в дата-центре уровня Tier III: бесперебойное питание чистой электроэнергией, охлаждение и поддержание нужного температурного режима, фильтрация и увлажнение воздуха, а также многоуровневый режим безопасности и постоянный доступ в интернет.

«Майнинг превращается в успешный бизнес – помимо «кустарных» майнеров появляется все больше тех, кто занимается майнингом в промышленных объемах, и мы видим для себя возможности для роста, по крайней мере, на ближайшие 2-3 года, – отметил Сергей Ключников, эксперт проекта «Майнинг» дата-центра Xelent. – Новое решение – логичное продолжение услуги colocation (размещения своего сервера в дата-центре хостинг-провайдера). Мы планируем и дальше развивать это направление, подключая услуги облачного майнинга и аренды оборудования в дальнейшем».