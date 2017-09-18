BSS обновила мобильное приложение для бизнеса BSS Business

BSS выпустила BSS Business v. 3.3 – мобильное приложение для смартфонов, ориентированное на корпоративных клиентов банков, как малого и среднего бизнеса, так и на клиентов крупного корпоративного сегмента.

В новой версии BSS Business v. 3.3 реализован ряд востребованных возможностей. Теперь приложение работает с «ДБО BS-Client x64». Произведена интеграция с PayControl для «ДБО BS-Client x64» - пользователи мобильного приложения могут воспользоваться новым способом подписи документов более удобным и безопасным чем SMS, одноразовые пароли (One-Time Password), скретч-карты, MAC-токены.

Для упрощения входа в приложение реализована работа с TouchID для iOS и FingerPrint для Android в системе ДБО CORREQTS Corporate. Для удобства корпоративных пользователей теперь отображаются выписки по валюте и просмотр валютных документов. Повышен уровень безопасности приложения, выполнены доработки по рекомендациям компании GroupIB.

Мобильное приложение BSS Business v. 3.3. работает с системой «ДБО BS-Client x64» версии v. 20.1.770 и выше и с системой ДБО CORREQTS Corporate версии v. 2.3.19 и выше.