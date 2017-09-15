В Беларуси открыли один из крупнейших в СНГ дата-центров

В Минске запустили в эксплуатацию один из крупнейших в СНГ дата-центров, входящий в мировую сеть телекоммуникационного гиганта America Movil. Новый объект построила белорусская дочерняя компания Telekom Austria Group – мобильный оператор velcom, который планирует активно развивать облачные технологии на российском рынке.

Комплекс проектировали и строили по международным стандартам. Дата-центр получил сертификацию уровня Tier III в категориях Design и Facility. Независимую проверку его надежности проводили специалисты американского Uptime Institute (UI). Новый объект станет 41-м в мировой сети дата-центров холдинга America Movil.

Дата-центр занимает 35 тыс. кв.м. и вмещает до 800 серверных стоек – больше, чем какой-либо другой центр обработки данных в стране. Общая электрическая мощность достигает 8 МВт, что сопоставимо с потребностью спального микрорайона.

На строительство объекта потратили два года и $20 млн. Еще $30-50 млн. должны вложить в расширение комплекса при наличии высокого спроса. Экспортный потенциал в первые годы работы, по оценкам экспертов, составляет от $2 млн. до $5 млн.

Дата-центр отличает повышенный уровень надежности. Все активное оборудование дублируется по принципу N+1 и выше. Каждая система – от электропитания до пожаротушения – состоит из основной и резервной подсистем. Гарантированная доступность сервисов составляет 99,982%. Для потребностей дата-центра построена опорная резервная сеть длиной 43 км по двум независимым оптическим магистралям. Она связывает его с двумя аналогичными комплексами меньших масштабов в Минске и обладает рекордной пропускной способностью – 1 Тбит/сек.

Дата-центр velcom дает возможность клиентам из России разместить резервные копии на территориально удаленной площадке для построения катастрофаустойчивых систем. Это позволит защитить данные и обеспечить непрерывность бизнеса.

В дата-центре будут использовать передовые технологии, соответствующие мировым трендам. Среди потребителей – как небольшие компании, так и транснациональные корпорации. Появление такого объекта станет толчком к внедрению облачных технологий в странах ЕврАзЭС и развитию цифровой экономики. Облачными технологиями смогут воспользоваться компании в Беларуси, России и других странах СНГ. Кроме того, в velcom планируют активно работать с европейскими клиентами.

«Создание дата-центра позволяет приблизить облачное будущее, – отметил заместитель генерального директора velcom по услугам для бизнеса и облачным сервисам Денис Филазафович. – В новом для нас бизнесе мы опирались на экспертизу таких мировых гигантов, как America Movil и Telekom Austria Group. Мы видим своей миссией повышение эффективности владения и производительности ИТ-инфраструктуры».