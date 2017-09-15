«Смарт-Софт» представила новую версию UTM-решения Traffic Inspector Next Generation

«Смарт-Софт» объявила о выпуске обновленной версии межсетевого экрана Traffic Inspector Next Generation 1.2.0. Решение основано на OPNsense 17.7 – передовом дистрибутиве для межсетевых экранов с открытым кодом.

За годы своего развития OPNsense серьезно изменилась: функциональность распределена по отдельным модулям, реализован простой и надежный процесс обновления прошивки, появилась поддержка нескольких языков.

В новом релизе OPNsense насчитывается более 300 изменений по сравнению с версией 17.1, в основном это оптимизация и модернизация различных компонентов платформы.

Помимо обновления OPNsense, команда разработчиков Traffic Inspector Next Generation доработала ряд модулей. В новой версии добавлен хронологический тип отчета по веб-прокси. В модуле User ACL появилась настройка порядка применения правил.

Добавлены интерактивные консольные инструменты администрирования trafshow и htop; доработан перевод на русский язык.