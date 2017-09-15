«Росэлектроника» показала на выставке «Биотехмед» первые образы экзопротезов

«Росэлектроника» (входит в госкорпорацию Ростех) представила новую технологию, позволяющую воссоздать утраченные органы лица. Первые опытные образцы экзопротезов компания представила в рамках выставки «Биотехмед», которая проходит в эти дни в Геленджике.

Новые экзопротезы предназначены для пациентов с врожденными и приобретенными челюстно-лицевыми дефектами. Они замещают отсутствующую часть лица и крепятся посредством магнитов или с помощью клея. Протезы изготавливаются по индивидуальной 3D-модели, повторяют оттенок кожи, поэтому как внешне, так и на ощупь их достаточно сложно отличить от естественных тканей.

«Ежегодно в России в коррекции челюстно-лицевых дефектов нуждается примерно 25 тысяч человек, - комментирует заместитель генерального директора «Росэлектроники» Арсений Брыкин. – В рамках нашего проекта уже создана лаборатория по обработке силикона, налажено взаимодействие с крупными клиническими и научно-образовательными базами, приглашены иностранные специалисты, разработана продуктовая линейка реабилитационного набора. Впереди нам предстоит большая работа, но уже по данной технологии изготовлено несколько десятков опытных экзопротезов».

Производство титановых пластин и крепежных элементов ведется на базе красноярского «НПП «Радиосвязь» (входит в «Росэлектронику»), а изготовлением силиконовых протезов и их установкой занимается Профессорская стоматология «Зубник». Подготовка специалистов ведется на базе Центра дополнительного профессионального образования по специальности «эпитетика».

Упрощение схемы и технологии производства, а также внедрение в лечебные учреждения соответствующего профиля позволит проводить полную реабилитацию пациентов с тяжелыми формами челюстно-лицевых дефектов, в том числе после радикальных онкологических операций. Данный проект включает не только физическую, но и социальную реабилитацию пациентов с ЧЛД, которая на сегодняшний день отсутствует на территории РФ.

Вторая конференция по биотехнологиям — «Биотехмед», проходит с 14 по 15 сентября 2017 г. Мероприятие пройдет при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, а также Министерства сельского хозяйства РФ. Стратегическим партнером конференции выступила госкорпорация Ростех.