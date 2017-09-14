Sum&Substance и Smart Engines анонсировали платформу IDensic для предотвращения мошенничества

Sum&Substance и Smart Engines создали платформу IDensic — совместный продукт для автоматизированной идентификации клиентов, выполнения требований регуляторов и реализации практики KYC. Система будет полезна компаниям, которые стремятся снизить риски штрафов от регуляторов или минимизировать уровень внешнего и внутреннего мошенничества, при этом, сократив время на обслуживание клиентов и увеличив их лояльность.

В платформу IDensic независимого российского разработчика Sum&Substance, которая позволяет удалённо и безопасно идентифицировать личность человека, встроена технология распознавания документов от одного из ведущих мировых вендоров, компании Smart Engines.

Встроенный инструментарий Smart Engines позволяет на лету распознавать документы в видеопотоке камеры мобильных устройств. При этом, система сама заносит всю информацию в анкетные формы в очень короткие сроки — от наведения камеры устройства на документ до получения результата проходит не более 1—1,5 с. Решение распознаёт российские документы и машиночитаемую зону на документах любых стран — чаще всего это водительские удостоверения, ID-карты, паспорта.

При загрузке изображений документов через интернет система в личном кабинете не только подтверждает цифровую подлинность оригиналов, но также извлекает текстовые и графические поля — сканы, фотографии документов или ксерокопии.

Комплексная платформа Sum&Substance в автоматическом режиме удостоверяет полученную информацию с помощью интеллектуального анализа данных и cобственной уникальной технологии асинхронных кросс-проверок, обеспечивающих покрытие более 97% населения Российской Федерации. Кроме того, система проверяет изображения на следы ретуши и фотошопа, а также сверяет лицо на фотографии и в документе.

Sum&Substance полностью обеспечивает безопасность данных и соответствие процессов законодательству, в особенности 152-ФЗ, а также соответствие KYC-процедур нормам международных и локальных регуляторов. Компания включена в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных, имеет необходимую инфраструктуру для безопасности всей информации вне зависимости от её объёма. Чтобы обеспечить надежность и неуязвимость системы в платформе используются только сертифицированные государством (ФСТЭК/ФСБ) технические средства защиты информации, а все данные передаются по безопасным каналам связи с высоким уровнем шифрования.

Такие инструменты требуются российским и зарубежным компаниям для точной удаленной идентификации клиентов. Так финтех-организациям необходимо выполнять требования финансовых регуляторов, чтобы избежать штрафов, тогда как, онлайн-сервисы нуждаются в автоматизированной идентификации личности клиента, чтобы минимизировать мошенничество и, тем самым, снизить финансовые и репутационные риски.

«Сейчас очень многие компании, а особенно онлайн-сервисы и компании из финтех-индустрии стараются соответствовать нормам регуляторов, повышать качество взаимодействия клиентов внутри сервиса и, при этом, сохранить конфиденциальность и безопасность данных. Наше с Sum&Substance комплексное совместное решение для безопасной, точной и быстрой идентификации личности решит эту проблему и радикально снизит финансовые и репутационные риски», — сказал Владимир Арлазаров, генеральный директор Smart Engines.

«Мошенничество в интернете достигает колоссальных объёмов. Велики и потенциальные санкции регуляторов в сторону компаний, не соблюдающих принятые нормы. При этом, попытка обеспечить безопасность, точность процесса и соответствие результата нормам постоянно меняющегося законодательства в большом числе юрисдикций — крайне ресурсоёмкий процесс. В таком случае комплексные решения на основе технологий интеллектуальной обработки информации просто незаменимы.

Мы изучили множество технологий для распознавания документов и рады, что наша платформа, которой уже пользуются многие зарубежные и российские компании, такие как английский финансовый сервис Cryptopay или российский сервис для поиска попутчиков BeepCar, пополнилась дополнительными высокопроизводительными и точными инструментами от Smart Engines. Мы уже видим огромный спрос на решение со стороны рынка», — отметил Андрей Северюхин, генеральный директор Sum&Substance.