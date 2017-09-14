SAP откроет лаборатории совместных инноваций в нефтегазе

SAP СНГ вместе с нефтегазовыми компаниями в рамках форума Smart Oil & Gas обсудили совместные инновации в области блокчейна, машинного обучения и интернета вещей. Совместным инновациям был посвящен доклад Павла Гонтарева, генерального директора SAP СНГ, на форуме Smart Oil & Gas в Санкт-Петербурге.

«Сегодня SAP предлагает бизнесу не набор технологий, а партнерство в области инноваций. Совместно с нашими клиентами и партнерами мы открываем лаборатории инноваций. Основная цель их создания заключается в поддержке незамедлительного внедрения новых технологий, обеспечивающих значимые конкурентные преимущества для наших клиентов. Основные характеристики такого подхода – это непрерывный сбор идей относительно использования новых технологий, оценка их применимости и экономической целесообразности по результатам проведения ускоренного прототипирования на реальных бизнес-задачах клиентов и последующее внедрение технологий на принципах agile. Вместе с Bosch так мы разрабатываем решения в области интернета вещей, с Panasonic – аналитические системы для спорта. Подобная российская лаборатория была открыта в металлургической отрасли совместно с НЛМК в этом году. На очереди проекты в нефтегазе», – рассказал П. Гонтарев.

Среди прикладных направлений совместных инноваций – блокчейн для торгового финансирования сделок с нефтью и нефтепродуктами, расчеты за оборудование по факту его использования, учет перемещаемого оборудования и мониторинг движения нефтепродуктов от производства до конечного потребителя.

«Примеры применения блокчейна в нефтегазовой отрасли уже есть на американском и китайском рынке. С его помощью в начале 2017 года была оформлена документация о поставке нефти из Анголы в Китай для компании ChemChina, в марте – операции американского нефтетрейдера Trafigura, в мае – поставка газа потребителям от австрийской компании Wien Energie. Лаборатории совместных инноваций помогут российским компаниям вовремя встроиться в этот тренд», – отмечает Павел Гонтарев.

Другие направления совместных инноваций SAP с нефтегазовыми компаниями – машинное обучение для мониторинга противоправных действий, интернет вещей для контроля гидроразрыва пласта и др.