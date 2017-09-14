Ростех создал «умные» кассовые аппараты

«Росэлектроника» (входит в госкорпорацию Ростех) объявила о создании образцов кассовых аппаратов самообслуживания (КСО) для розничных сетей и крупных гипермаркетов. Заменив традиционные кассы, новая техника значительно снизит издержки магазинов, в том числе позволит сократить численность персонала, сэкономить торговую площадь, а также в разы увеличить скорость обслуживания покупателей.

Разработка «Краснодарского приборного завода «Каскад» (в составе концерна «Созвездие») представляет собой программно-технический комплекс, взаимодействующий с информационной базой торгового предприятия по проводной или беспроводной локальной сети. Касса оснащена биоптическим сканером, что позволяет считывать все используемые типы штрих-кодов, поддерживает функцию проверки акцизной марки товара при покупке алкогольной продукции. Аппаратура осуществляет прием наличных денежных средств и безналичной оплаты, может выдавать товарный чек как в бумажном, так и в электронном виде.

«Согласно исследованиям, потребность российского рынка КСО составляет более 20 тысяч аппаратов в год. Мы сможем обеспечить до 20% этого рынка, — сказал заместитель генерального директора «Росэлектроники» Арсений Брыкин. — Наш кассовый аппарат не имеет российских аналогов и на 30% дешевле образцов из Америки, Японии и Европы, при этом скорость обслуживания покупателей идентична мировым аналогам. А благодаря использованию отечественной «прошивки» он надежно защищен от взломов и вредоносных программ».

КСО отличает повышенная точность весовой платформы с диапазоном измерения от 45 гр до 90 кг с погрешностью до 10 гр. Также эксплуатирующая организация может осуществлять централизованное управление как одним КСО, так и всеми аппаратами сети дистанционно. В перспективе планируется расширить возможности КСО: добавить функции автоматизированной упаковки и бесконтактной оплаты товаров с помощью смартфона.

В настоящее время ведутся предварительные переговоры о реализации проекта КСО в крупных торговых розничных сетях. Производственные возможности холдинга позволят начать серийное производство КСО с 2018 г.; к этому моменту техника пройдет все необходимые испытания.