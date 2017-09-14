ИТ-специалисты Прикамья представили Президенту РФ решения в области IIoT

Группа компаний ITPS сообщила о том, что ее ИТ-специалисты приняли участие во встрече Президента РФ Владимира Путина с представителями ИТ-отрасли Прикамья. Мероприятие состоялось на площадке компании «ЭР-Телеком Холдинг».

В рамках мероприятия было представлено совместное решение компаний-партнеров – «ЭР-Телеком Холдинг» и ITPS, платформа цифрового производства AVIST на базе технологии промышленного интернета вещей (Industrial Internet of Things, IIoT).

Руководитель центра «Промышленный интернет вещей» ITPS Дмитрий Тачкин рассказал главе государства о разработке компании – платформе промышленного интернета вещей и цифрового производства AVIST и совместном решении на базе платформы «Цифровое производство».

Платформа цифрового производства AVIST позволяет собирать и анализировать в режиме реального времени технологические данные (давление, температура, расход, объемы жидкости в резервуарах и др.), строить на их основе точную интегрированную модель производства, оптимизировать производственные планы и осуществлять интегрированное управление.

Президент РФ В. В. Путин на встрече с представителями ИТ Прикамья

Интеллектуальный анализ собираемых на предприятии данных и построение модели производства производятся на основе алгоритмов и математических моделей технологических объектов и производства в целом, разработанных российскими учеными. Платформа AVIST зарегистрирована в Едином реестре российских программ.

Решение используется несколько лет на одном из крупнейших в мире месторождений нефти «Западная Курна-2» в Ираке. Экономический эффект от его применения составляет более $150 млн ежегодно.

Применение решения обеспечивает снижение инвестиционных и операционных затрат на 10-15%, увеличение добычи и извлекаемых запасов на 5-10% (на новых месторождениях – до 15%), повышение коэффициента извлечения нефти, экономической эффективности производства, уровня экологической и промышленной безопасности, охраны труда.

Круглый стол с представителями IT-индустрии Прикамья

Во время осмотра экспозиции предприятий Пермского информационно-технологического кластера Владимиру Путину рассказали, что только 3% скважин в стране подключено к промышленному интернету. Применение такой системы только на наиболее эффективных месторождениях в масштабах России по самым скромным оценкам даст более 150 млрд рублей в год.