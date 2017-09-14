Интернет-магазин «Первого ОФД» объявляет старт продаж

«Первый ОФД» представил рынку интернет-магазин контрольно-кассовой техники, позволяющий клиентам получить услугу оператора фискальных данных и приобрести необходимое оборудование в формате одного окна.

Сейчас на витрине интернет-магазина представлено шесть моделей контрольно-кассовой техники, к каждой из которых клиент дополнительно получает фискальный накопитель и услугу оператора фискальных данных: AMC-300Ф («Аркус-СТ»); Касса АТОЛ 90Ф (ООО «АТОЛ»); Меркурий 130Ф (ЗАО «Инкотекс»); МИНИКА 1102МК-Ф (ЗАО «СЧЕТМАШ»); Смарт-терминал ФН Эвотор (ООО «ЭВОТОР»); Комплект 2can («2can»).

Комплект 2can с NFC-ридером позволяет реализовать услугу эквайринга, таким образом клиент получает три опции – онлайн-кассу, складской учет и возможность принимать карты.

Также пользователям доступна аренда онлайн-касс Старрус и Атол Онлайн. Решение, представленное Старрус, оптимально подходит для представителей сегмента e-commerce, поддерживает большинство платформ CMS и включает фискальный регистратор. Касса Атол.Онлайн представляет собой облачный сервис, формирующий фискальные документы в момент расчета и осуществляющий их отправку в ОФД.

«Появление интернет-магазина в нашей продуктовой линейке – это вариант реализации своего рода marketplace для малого и среднего бизнеса. Мы агрегируем все необходимые для соответствия требованиям регулятора товары и услуги, и становимся единой точкой входа для предпринимателей. Это удобно, актуально и востребовано бизнесом», – отметил Максим Ларькин, директор по развитию бизнеса «Первого ОФД».

Ассортимент интернет-магазина будет регулярно пополняться новыми моделями, и каждый клиент сможет выбрать контрольно-кассовую технику, полностью соответствующую его потребностям.