HP представила новые ПК и ноутбуки для бизнеса

HP в рамках HP Reinvent | World Partner Forum 2017 представила премиальные ноутбуки и моноблоки для бизнеса серии HP Elite 1000, а также мониторы и решения,. Все новинки направлены на повышение эффективнсти работы пользователей, способствуют вдохновению и обмену идеями за пределами офиса.

Сегодня 54% работы выполняется вне офиса. Ожидается, что в ближайшие два года время работы из дома увеличится на 150%. Эта эволюция обусловлена тем, что среди персонала все больше представителей поколения миллениалов, причем 88% этой группы ожидают интеграции новейших технологий в работу и повседневную жизнь. Они рассчитывают, что технологии улучшат эффективность их труда и отпимизируют их рабочие процессы.

На данный момент некоторые области, такие как удаленная работа с коллегами и партнерами, пока не соответствуют этим требованиям, и 59% миллениалов недовольны имеющимися решениями. С ростом интенсивности использования технологий возникают дополнительные проблемы безопасности: за последние шесть лет количество кибератак увеличилось более чем вдвое. Учитывая эти факторы, HP сосредоточилась на том, чтобы предоставить новому поколению сотрудников возможность продуктивно и безопасно координировать решение бизнес-задач с коллегами — независимо от того, где они находятся.

«Поскольку границы между работой и повседневной жизнью стираются, HP сосредоточена на разработке решений, которые позволяют беспрепятственно совмещать эти две сферы, — отметил Бенуа Боннафи (Benoit Bonnafy), вице-президент по персональным системам для бизнеса в регионе EMEA, HP Inc. — Новые решения, адаптированные для удобного взаимодействия сотрудников, и устройства серии Elite 1000 обладают прочной, компактной и легкой конструкцией, высочайшей производительностью, уникальными характеристиками безопасности и управляемости. Они идеально подходят к стилю работы и жизни каждого пользователя».

Устройства серии HP Elite 1000 отличаются тонким и легким корпусом, производительностью и яркими дисплеями. Кроме того, они прошли испытания MIL-STD и могут использоваться в суровых условиях. Серия Elite 1000 оптимизирована для удобных коммуникаций между сотрудниками: эти устройства имеют встроенные клавиши для управления вызовами одним нажатием кнопки, сертификацию «Skype для бизнеса», аудиосистему от Bang & Olufsen, функции HP Audio Boost и HP Noise Cancellation для комфортных аудио- и видеозвонков. Помимо этого, устройства серии Elite 1000 поставляются с HP PhoneWise — единственным в мире решением для текстовых сообщений и вызовов с ПК под управлением Windows на устройства iOS и Android. Эти устройства — одни из самых защищенных и управляемых ПК компании HP. Они оснащены системой HP Sure View — единственным в отрасли интегрированным решением для защиты экрана от подглядывания, а также функциями HP Sure Start, HP Sure Click, Windows Hello и системой многофакторной аутентификации HP с технологией Intel Authenticate.

HP EliteBook x360 1020 G2, один из самых тонких и легких в мире ноутбуков-трансформеров бизнес-класса, имеет пять различных режимов и возможности рукописного ввода для максимальной продуктивности работы, опциональную функцию HP SureView и один из самых ярких в мире дисплеев среди бизнес-ноутбуков (с яркостью 700 нт) для комфортного использования при любом освещении.

HP EliteBook 1040 G4 — один из самых мощных в мире ультратонких ноутбуков бизнес-класса с 14-дюймовым дисплеем, способный решать самые требовательные к ресурсам задачи благодаря четырехъядерным процессорам Intel Core i7 с технологией vPro, опциональным модулем WWAN и увеличенным временем автономной работы. Когда работа завершена, это устройство, дополненное внешним графическим ускорителем Omen Accelerator от HP, может стать мощной игровой станцией.

HP EliteOne 1000 AiO — один из первых в мире моноблоков премиум-класса, адаптированных для взаимодействия сотрудников с передней и задней веб-камерами 2 МП для видеоконференций. Это устройство предоставляет пользователям мощность настольного компьютера благодаря процессорам до Intel Core i7 65W 7-го поколения и дополнительно приобретаемой памяти Intel Optane (кэш-память). Три варианта дисплея — в том числе FHD диагональю 23,8 дюйма, 27-дюймовый с разрешением 4К и 34-дюймовый изогнутый дисплей — позволяют создать идеальные условия для видеоконференций или просмотра фильмов дома.

Сотрудникам, которым требуется как мобильность, так и работа с настольным ПК, сочетание устройств серии EliteBook 1000 с подходящими мониторами и аксессуарами позволит достичь максимальной продуктивности.

Пользователи, работающие с несколькими мониторами, по достоинству оценят новейшие элегантные модели HP EliteDisplay с ультратонкой трехсторонней рамкой, которая делает практически незаметными переходы между изображением на нескольких дисплеях.

Часто путешествующим пользователям HP предлагает два аксессуара для увеличения количества портов, зарядки и подключения вне офиса: HP USB-C Mini Dock и HP USB-C Notebook Power Bank.

С легкостью проводите совещания в Skype с помощью новой клавиатуры HP Wireless Collaboration Keyboard, первой в мире беспроводной клавиатуры для работы с приложением «Skype для бизнеса».

Совещания по-прежнему являются важным элементом рабочей среды, при этом 65% специалистов участвуют в сеансах совместной работы по несколько раз в день. Признавая значимость этого процесса, HP расширяет возможности такой формы работы с помощью следующих решений.

Sprout Pro by HP G2 обеспечивает иммерсивность виртуальных совещаний, позволяя совместно решать задачи с помощью двух сенсорных экранов, специальной области для рукописного ввода эскизов и аннотаций, а также обращенной вниз камеры для обмена изображениями или оцифровки объектов реального мира.

HP ShareBoard — интерактивная доска, позволяющая участникам дистанционных совещаний писать и стирать записи, а также обмениваться цифровыми документами.

HP EliteDisplay E273m Conferencing Monitor — монитор, сертифицированный для работы с приложением «Skype для бизнеса», с быстрым и удобным подключением к ноутбуку для ээфективных коммуникаций с другими сотрудниками, аудиосистемой Bang & Olufsen, встроенным микрофоном и специальными клавишами для управления вызовами. HP LD5512 FHD Display — 55-дюймовый широкоформатный дисплей для современного офиса.

HP Elite Presenter Mouse — больше, чем традиционная мышь: она соединяет цифровое и физическое пространство, позволяя использовать виртуальную указку в режиме реального времени, чтобы в процессе совещания выделять экранное содержимое на экранах зрителей.

В современных компаниях сотрудники регулярно работают сообща и совместно генерируют идеи. Обширный портфель новых продуктов HP для бизнеса создавался в тесном партнерстве с Microsoft. Долгосрочные отношения двух корпораций будут продолжаться, обеспечивая еще более высокий уровень интеграции, управляемости и безопасности при использовании «Skype для бизнеса»; кроме того, планируется разработка будущих совместных решений.

«Мы рады видеть инновации HP, основанные на новейших технологиях Microsoft, — отметил Ник Паркер (Nick Parker), вице-президент Microsoft по корпоративным вопросам. — С помощью представленных продуктов HP компании смогут удовлетворить разнообразные потребности своих распределенных по всему миру команд, помогая им достигать большего благодаря эффективному взаимодействию в любое время и в любом месте».

HP EliteBook x360 1020 G2 появится в продаже в России в октябре по цене от 89 990 руб. HP EliteBook 1040 G4 появится в продаже в России в октябре по цене от 86 990 руб. HP EliteOne 1000 AiO G1 появится в продаже в России в октябре по цене от 69 990 руб. Мониторы HP Elite уже доступны для приобретения по цене от 11 990 руб. Монитор для видеоконференций HP EliteDisplay E273m появится в продаже в России в ноябре по цене 19 990 руб. Док-станция HP USB-C Mini Dock и зарядное устройство HP USB-C Power Bank появятся в продаже в России в октябре по цене от 5 990 и 6 990 руб. соответственно. Клавиатура HP Wireless Collaboration Keyboard уже доступна для приобретения по цене от 3 990 руб. Решения HP для совместной работы появятся в продаже в России с января 2018 г.