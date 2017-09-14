Бизнес-марафон «Трансформация в Олимпийском» пройдет 29-30 сентября

29-30 сентября в Олимпийском бесплатно пройдет глобальное событие для московских предпринимателей и владельцев юридических лиц. Самое масштабное бизнес-событие в мире соберет более 20 тыс. бизнесменов Москвы.

Прямо на площадке Олимпийского предприниматели включат свои ноутбуки и посвятят 26 часов детальной проработке своего бизнеса. В результате участники вместе со спикерами создадут 20 тыс. сайтов, настроят рекламную кампанию, напишут продающие скрипты и разработают систему, которая поможет увеличить прибыль в ближайшие 6 месяцев.

За 2 дня участники получат современные технологии создания регламентов для оптимизации бизнес-процессов, а также инструменты для повышения личной эффективности.

В Олимпийском, на сцене крупнейшей площадки столицы, выступят спикеры, которые являются действующими и самыми заметными бизнесменами страны: Оскар Хартманн (генеральный директор и основатель KupiVIP.ru, KarPrice); Ицхак Пинтосевич (эксперт в системном развитии личности и бизнеса); Дмитрий Портнягин (предприниматель, автор видеоблога «Трансформатор»); Алексей Воронин (бизнесмен, создатель и ведущий бизнес-курса «Миллиард за миллион»); Евгений Гаврилин (основатель краудфандинговой платформы BOOMSTARTER), и еще 10 ТОП экспертов России в области упаковки продукта, автоматизации процессов, систематизации и увеличения продаж. Они представят новые подходы ведения и развития бизнеса.

Бизнес-марафон будет проходить 2 дня подряд с 10 утра до 10 вечера, без перерывов на кофе-брейки и обеды.

Основная задача двухдневного события - работа над совершенствованием предпринимательских навыков участников, каждый из которых получит инструменты для правильной постановки задач, выстраивания бизнес-процессов и структур в своем бизнесе. Все это поможет увеличить обороты и маржинальную прибыль компаний.

Вход на мероприятие осуществляется только по билетам. Получить бесплатный билет могут только собственники бизнеса. Получить бесплатный билет можно здесь.