«Барс Груп» подвела промежуточные итоги информатизации образования в Тюменской области

«Барс Груп» в рамках форума «Инфотех-2017» подвела промежуточные итоги реализации проекта по информатизации образования в Тюменской области.

По данным Росстата, в Тюменской области 67,7% населения используют электронный способ получения госуслуг. С таким результатом регион входит в число лидеров информатизации с самым динамичным ростом за последние 2 года и демонстрирует большой потенциал для дальнейшего развития.

В числе востребованных и популярных услуг среди населения – сервисы, предоставляемые в системе «Электронное образование», разработкой и внедрением которой занималась компания «Барс Груп». Проект стартовал в 2012 г. и продолжает развиваться. Сегодня системой охвачено 1200 учреждений всех уровней образования региона – детские сады, школы, колледжи, организации дополнительного образования. За последний год система позволила принять свыше 6000 заявлений на зачисление в детские сады, порядка 14 тыс. заявлений - в школы.

Использование единой информационной системы для образовательных учреждений позволило интегрировать ее с федеральным порталом и построить единую систему аналитики и отчетности для директоров школ, сотрудников муниципальных и областного управлений образования и науки.

Тюменская область стала пилотной площадкой и для внедрения регионального сегмента системы «Контингент обучающихся», в котором собирается информация об образовании ребенка, формируя тем самым его электронное портфолио.

Популярность среди родителей и учителей получили также мобильные приложения. Их скачали и активно используют более 50 тыс. пользователей. Удобный электронный дневник с оценками, расписанием, домашними заданиями и прочей полезной информацией позволяет родителям оперативно узнавать о том, как ребенок справляется с учебным процессом и вовремя обратить внимание на перемены в успеваемости или пропуски занятий.

В регионе создана единая информационная среда для всех ступеней образования: детский сад, школа (включая дополнительное образование), колледж.

В этом году в системе «Электронная школа» планируется расширение функционала для учета детей, обучающихся на дому. С помощью нового модуля можно будет вести отдельное расписание, учебные планы для каждого ученика, журнал индивидуального обучения. В системе «Электронный колледж» планируется внедрить модуль «Общежитие», на основании информации которого будет осуществляться заселение/выселение студентов, вестись реестр инвентаря, формироваться необходимая отчетность по проживанию и заполненности жилых помещений и пр.

Подобный комплексный подход к информатизации образования сможет обеспечить постоянный доступ к информации и возможностям эффективного управления отраслью от дошкольного учреждения до вуза в единой методологической и технологической среде.