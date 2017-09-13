Red Hat представила новинки Ansible для корпоративной и сетевой автоматизации

Red Hat представила новинки семейства решений Ansible, предназначенные для комплексной ИТ-автоматизации, приобретающей все большее стратегическое значение в корпоративном секторе.

Ansible – это технология автоматизации с открытым кодом, предназначенная для управления масштабными и комплексными ИТ-системами. Изначально проект создавался с прицелом на максимальную простоту освоения, использования и внедрения, и в настоящее время Ansible является одной из самых популярных технологий ИТ-автоматизации с открытым кодом как среди разработчиков, так и среди пользователей из самых разных стран мира и отраслей экономики. В 2015 году Red Hat приобрела компанию, стоявшую у истоков Ansible, чтобы предложить своим заказчикам эффективный способ уменьшения стоимости и сложности управления традиционными и облачно-ориентированными приложениями в гибридных облачных средах за счет комплексной ИТ-автоматизации предприятия.

Комплексная ИТ-автоматизация предприятия имеет большой потенциал. В опросе, проведенном в августе 2017 года, три четверти респондентов подчеркнули ее важность для всех ключевых аспектов ИТ. Цитируя отчет, «подавляющее большинство респондентов считают, что автоматизация имеет “большую ценность” или “полезна” на всем протяжении жизненного цикла систем, от первоначальной подготовки до повседневной эксплуатации, сопровождения и управления изменениями»[1].

На конференции AnsibleFest в Сан-Франциско Red Hat представила сразу несколько новинок в семействе Ansible, которые помогут реализовать комплексную ИТ-автоматизацию предприятия, от ИТ-операций до разработки и администрирования сетей: Red Hat Ansible Engine – корпоративная версия открытого проекта Ansible в сочетании с глобальной поддержкой enterprise-уровня от Red Hat; Red Hat Ansible Engine Networking Add-on – расширение, включающее полную поддержку выбранных модулей сетевой платформы; Red Hat Ansible Tower 3.2 – новейшая версия корпоративной платформы автоматизации на базе технологии Ansible.

В условиях современного бизнеса, когда инновации должны внедряться все быстрее и чаще, ИТ-инфраструктура предприятий вынуждена адаптироваться к новым технологиям и одновременно поддерживать уже имеющиеся решения. В результате, она часто включает сложные и не связанные друг с другом системы, которыми очень сложно управлять в ручном режиме. Red Hat Ansible Engine и Red Hat Ansible Tower позволяют унифицировать и упростить управление такими средами за счет комплексной автоматизации, охватывающей все имеющиеся ИТ-системы. Кроме того, комплексная ИТ-автоматизация в масштабе предприятия создает условия для внедрения методологии DevOps и получения конкурентных преимуществ в условиях быстро меняющейся рыночной конъюнктуры.

Ansible – это программный проект с открытым кодом, который развивается и поддерживается участниками сообщества разработки. Как и многие открытые проекты, Ansible быстро растет и эволюционирует, что сдерживает его распространение в корпоративном секторе, который, по традиции, ждет от программных систем большей стабильности, надежности и предсказуемости. Поэтому Red Hat разработала свой вариант Ansible, получивший название Ansible Engine и ориентированный на корпоративных заказчиков. Решение Red Hat Ansible Engine предлагает:

Набор базовых компонентов и модулей Ansible, разрабатываемых и поддерживаемых специалистами Red Hat, а также модули, создаваемые участниками сообщества разработчиков Ansible

Отмеченную наградами глобальную техническую поддержку Red Hat, предоставляемую в рабочие часы или в режиме 24/7

Все преимущества подписок на ПО Red Hat, включая программу Open Source Assurance, поддержку на основе соглашений SLA, регулярные программные обновления и исправления, и многое другое.

Для Red Hat Ansible Engine также будет доступен новый модуль Networking Add-on, предназначенный для автоматизации операций при работе с сетевыми устройствами с использованием расширений. Red Hat гарантирует полную инженерную поддержку решения, в том числе для оборудования следующих производителей: Arista (EOS), Cisco (IOS, IOS-XR, NX-OS), Juniper (Junos OS), Open vSwitch, VyOS.

С распространением технологии автоматизации Ansible в корпоративном секторе возрастает потребность в регулировании, управлении и масштабировании процессов автоматизации. Ansible Tower дает ИТ-специалистам возможность эффективнее работать с автоматизированными системами и комплексными многоуровневыми решениями за счет расширенного управления, усиления безопасности и делегирования полномочий.

Red Hat Ansible Tower 3.2 предлагает целый ряд новых и улучшенных функций, ориентированные на достижение следующих целей. Новые функции реестра Inventory позволяют создавать собственные представления для отбора объектов управления (машин) в частном, публичном и гибридном облаке по заданным атрибутам. Группы Tower Instance – объединение узлов Ansible Tower в группы с последующей привязкой к организациям или объектам управления. Изолированные узлы Tower обеспечивают выполнение заданий автоматизации в закрытых сегментах сети, наподобие зон DMZ или виртуального частного облака VPC.

Формирование реестра Inventory на основе кода – возможность управлять сценариями автоматизации и описания компонентов ИТ-инфраструктуры в рамках системы управления исходным кодом

Настраиваемые типы учетных записей – обеспечивают интеграцию со сторонними хранилищами учетных записей.

Обладатели действующей подписки на Ansible Tower могут в любое время дополнить ее подпиской на Ansible Engine, чтобы получить техническую поддержку базовых технологий Ansible, лежащих в основе Ansible Tower.

Кроме того, Red Hat Ansible Tower 3.2 – это первая версия решения, построенная на основе проекта AWX, разновидности Ansible Tower, развиваемой силами сообщества разработки.

Red Hat Ansible Tower 3.2 будет доступен в конце этого месяце на сайте ansible.com и на портале Red Hat Customer Portal. Ansible Engine и Ansible Engine for Network Automation планируется выпустить в начале октября в виде отдельного продукта и в составе подписки Red Hat Ansible Tower.

Джо Фицджеральд (Joe Fitzgerald), вице-президент Red Hat и руководитель направления Management, отметил: «Мы наблюдаем растущий интерес к Ansible во всем мире. Корпоративным заказчикам нужны стабильные и надежные технологии для комплексной автоматизации в масштабе предприятия. Поскольку автоматизация все чаще напрямую затрагивает критически важные бизнес-приложения и среды, возрастают требования к ее безопасности, поддержке и стабильности. Выпуская Red Hat Ansible Engine и Ansible Engine for Network Automation, мы стремимся помочь заказчикам использовать эти технологии с большей уверенностью».