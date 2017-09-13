«Логика бизнеса» представила ПО «Логика ЭА. Технические документы»

«Логика бизнеса» (ГК «АйТи») выпустила новое решение для электронного архива технической документации «Логика ЭА. Технические документы» на платформе Alfresco/МСВСфера Инфооборот.

Накопленные ранее массивы технической документации — ценный, порой критически важный для ведения бизнеса интеллектуальный актив организации. Управлять этим активом нужно так, чтобы доступ в техническим документам был простым и легким, а накопленная информация превращалась для организации в знания, использование которых повышает эффективность ее деятельности. Лучшим решением этой задачи будет создание электронного архива технической документации.

Система электронного архива решает задачи хранения и использования технической документации в электронном виде, обеспечивает удаленный доступ к электронным документам. С ее помощью в организации можно создать единое структурированное хранилище документов и управлять ими на всех стадиях жизненного цикла — от создания до списания в архив.

Ввод и размещение документов в электронном хранилище происходит с помощью потокового сканирования бумажных документов, а также сбора из файловых каталогов и других информационных систем, обрабатывающих и создающих технические документы.

Информационная система «Логика ЭА. Технические документы» разработана на платформе Alfresco/МСВСфера Инфооборот и обеспечивает систематизацию, каталогизацию (создание картотеки документов) и многоуровневое связывание документов в соответствии с требуемой иерархией хранения, тематикой представления и другими логическими признаками. В решении реализовано разграничение доступа к архивным документам в соответствии с установленными политиками доступа, управление версиями, атрибутивный и полнотекстовый поиск документов по архиву.

Решение уже используется на Ондской ГЭС группы «Иркутскэнерго» для работы с технической документацией электростанции, создававшейся с 1960 года и переведенной в электронный вид силами Центра сканирования и ретроконверсии «Логики бизнеса».

«Новое решение для электронного архива технической документации в сочетании с услугами Центра сканирования и ретроконверсии обеспечивает включение ранее накопленных бумажных технических документов в работу современного цифрового предприятия», — отметил коммерческий директор компании «Логика бизнеса» Георгий Подбуцкий.