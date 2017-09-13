«Каустик» внедрила решение для резервного копирования и восстановления данных от Commvault

Commvault объявила о создании на базе ПО Commvault системы резервного копирования для «Каустик», крупнейшего предприятия группы компаний «Никохим».

Департамент ИТ управляющей организации «Каустик» поддерживает круглосуточную, бесперебойную работу информационных систем: электронного документооборота, сервисов электронной почты, доступа к сети интернет, к узконаправленным приложениям, базам данных, IP-телефонии, виртуальной среды предприятия и других систем. Общий объем уникальных данных составляет около 30 ТБ.

До внедрения решения от Commvault Заказчик использовал для резервного копирования и восстановления данных стандартные средства ОС. Очевидное преимущество такого подхода – он не требует дополнительных затрат, но с ростом нагрузки на ИТ-инфраструктуру, базовый функционал стал недостаточным для решения задач департамента.

«Нас не устраивала гибкость резервного копирования информационных систем и восстановления данных, отсутствовала система защиты виртуальных машин. Мы столкнулись с необходимостью приобретения дополнительного ПО в качестве единого инструмента, который может работать со всеми системами нашей ИТ-инфраструктуры с определенной гибкостью, с возможностью восстановления данных информационных систем, пользователей и минимальным ручным мониторингом со стороны администратора. Также ключевую роль играла совместимость решения с нашими дисковыми массивами. Таким решением стало для нас ПО Commvault», - сказал начальник отдела администрирования сетевой инфраструктуры (ОАСИ) управляющей организации «Каустик» Данил Ананьев.

Прежде чем остановиться на Commvault специалисты ОАСИ провели исследование и конкурентный поиск. Они выбирали среди лидеров рынка, предлагающих решения по архивированию и резервному копированию данных уровня Enterprise. По словам Заказчика, все конкурирующие решения не прошли первого этапа тестирования – полного резервного копирования почтового сервера. Для корректной работы конкурирующих решений необходимо было вносить изменения в существующую инфраструктуру, что ИТ-эксперты АО «Каустик» посчитали нецелесообразным. Также во время тестирования отмечалась более высокая скорость резервного копирования и восстановления с помощью ПО Commvault.

«С момента внедрения, решение Commvault успело доказать свою эффективность. Имел место инцидент с разрушившимся дисковым RAID-массивом, который потребовал немедленного восстановления данных. С помощью ПО Commvault это удалось сделать в кратчайшие сроки. — сказал Данил Ананьев, - Хотелось бы отдельно отметить функцию «Virtualize me», которая позволяет в случае выхода из строя физической машины восстанавливать ее полностью в виртуальную среду».

Техническая поддержка приобреталась, как неотъемлемая часть контракта. Она позволяет специалистам Commvault подключиться удаленно к системе клиента и устранить проблему. Заказчик отмечает оперативность и пунктуальность сервиса.

«Перед нами была поставлена задача создать надежную среду сохранения данных в соответствии с планом резервного копирования. Средствами Commvault удалось унифицировать механизмы защиты разрозненных приложений, настроить интеграцию с системами хранения, создать единый центр мониторинга. Новая универсальная платформа позволила увеличить защищенность ИТ процессов, сократить время восстановления данных в случае сбоев, что в свою очередь приводит к минимизации финансовых потерь», — отметил Вячеслав Яковлев, начальник управления ИТ управляющей организации АО «Каустик».