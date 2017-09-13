Ericsson расширяет портфель решений для сетей 5G_пресс-релиз

Ericsson представила свой новый продукт AIR 3246, предназначенный для развертывания систем Massive MIMO и дополняющий существующее семейство 5G-решений Ericsson. В AIR 3246 реализована поддержка технологий 4G/LTE и 5G NR (New Radio). Это первое беспроводное решение 5G NR компании Ericsson, предназначенное для работы в FDD-режиме передачи данных. Использование AIR 3246 обеспечивает операторам возможность запуска услуг пятого поколения в сетях, развернутых в диапазонах средних частот, и увеличивает пропускную способность сетей LTE, что особенно актуально для крупных городов с высокой плотностью населения.

Анонсировав AIR 3246, Ericsson расширил линейку беспроводных решений, являющихся частью представленной в феврале платформы 5G. Сейчас эта платформа состоит из трех беспроводных решений, предназначенных для передачи данных в режиме TDD и поддерживающих технологии 5G и Massive MIMO, а также элементов опорной и транспортной сетей, компонентов систем поддержки и средств обеспечения безопасности. На данный момент Ericsson имеет самый широкий в отрасли портфель решений для сетей связи пятого поколения, покрывающий потребности тех операторов, которые первыми начали подготовку к запуску 5G.

«Новые устройства, обеспечивающие беспроводную передачу данных, увеличат пропускную способность действующих сетей 4G, а также подготовят операторов к запуску сетей 5G – и все это на базе одного аппаратного обеспечения. Помимо новых продуктов, мы представляем услуги по поддержке сетей, позволяющие упростить операторам переход к технологиям пятого поколения», - сказал глава бизнес-направления сетей связи компании Ericsson Фредрик Джейдлинг (Fredrik Jejdling).

Люди смотрят видео, выкладывают ролики в интернет и делятся ими с другими людьми активней, чем когда-либо. По этой причине происходит постоянный рост спроса на высокие скорости передачи данных. Ericsson изучил статистику производительности работы 4G-сетей в крупных городах разных стран мира. Оказалось, что вероятность того, что устройство абонента не получит требуемой скорости передачи данных, в часы пиковой нагрузки на сеть может достигать 20%.

Решить проблему можно за счет использования технологии Massive MIMO, которая играет важнейшую роль при переходе от 4G к 5G. Применение Massive MIMO позволяет нарастить емкость сети и повысить качество пользовательского опыта.

«Агрегация несущих стала ключом к росту пропускной способности мобильных широкополосных сетей, а на новом этапе развития сетей технология Massive MIMO обеспечит плавный переход к 5G. Согласно прогнозам, в 2021 году в зонах с большими объемами передаваемого трафика будет установлено 10 млн макросот LTE. Использование Massive MIMO позволит операторам повысить отдачу от сети за счет роста эффективности использования частотного спектра», - отметил старший директор Dell’Oro Group Стефан Понграц (Stefan Pongratz).

Технология FDD Massive MIMO проходит тестовые испытания на трех сайтах сети оператора T-Mobile US в Балтиморе. В ходе тестирования стандартизированные системы Massive MIMO будут впервые применяться для передачи данных в режиме FDD в среднечастотном диапазоне коммерческой LTE-сети.

«T-Mobile быстрыми темпами внедряет технологии Ericsson нового поколения, которые не только улучшают качество сетей LTE сегодня, но и прокладывают путь для запуска технологий 5G. Пока операторы борются за выживание в условиях резко увеличившегося объема передаваемого трафика, мы, как национальный оператор, внедряем передовые технологии, позволяющие значительно увеличить пропускную способность сети и скорость передачи данных для абонентов», - сказал главный технический директор T-Mobile Невилл Рэй (Neville Ray).

Использование технологии Massive MIMO для передачи трафика в режиме FDD может повысить емкость сети в три раза и обеспечить пользователям увеличение скорости передачи данных в пять раз. В настоящее время в большей части решений и устройств используется технология FDD, имеющая частотное разделение сигнала: одна частота используется для приема данных, другая – для передачи.

Решение AIR 3246 будет доступно для коммерческого заказа, начиная со второго квартала 2018 года как часть решения Ericsson Radio System.

В дополнение к услугам, предназначенным для трансформации существующей опорной сети в опорную сеть пятого поколения, анонсированным Ericsson ранее в этом году, компания начинает предлагать пакет услуг, ориентированных на помощь в развертывании 5G в три этапа: подготовка, мобилизация и запуск. В этот пакет входит процесс первичной подготовки, построенный с учетом опыта, полученного специалистами Ericsson во время тестовых испытаний в сетях операторов в разных странах мира; мобилизация за счет организации технических ресурсов и операций, необходимых для успешного запуска 5G; запуск услуг 5G на базе полностью развернутой сети пятого поколения и обеспечение непрерывности функционирования услуг. Новые услуги для развертывания сетей 5G предоставляются на базе подхода Ericsson под названием Engineered Intelligence. При формировании этого подхода лучшие функциональные возможности технических средств и передовые человеческие знания были дополнены инструментами автоматизации, машинного обучения и искусственного интеллекта.

5G-платформа Ericsson состоит из опорной сети 5G, портфеля решений для беспроводной передачи данных и транспортной сети, а также систем OSS и BSS, профессиональных услуг и обеспечению безопасности передаваемых данных.