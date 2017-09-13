АМТ-Груп и Riverbed успешно протестировали SD-WAN решение SteelConnect

АМТ-Груп и Riverbed завершили совместное тестирование решения Riverbed SteelConnect, продолжавшееся в течение двух месяцев. В рамках тестирования была проведена интеграция решения SD-WAN с традиционной сетью передачи данных, что позволило определить и проработать методы пошагового внедрения и миграции. Испытания, проводившиеся в условиях имитации реальных рабочих условий, продемонстрировали зрелость технологии SD-WAN и ее готовность к внедрению на сетях средних и крупных корпоративных заказчиков.

Тестирование проходило на базе собственной лаборатории АМТ-Груп, где был создан первый в России демонстрационный стенд SteelConnect, полностью эмулирующий типовую КСПД. Тестовая инфраструктура была представлена сетью, объединяющей головной офис с двумя пользовательскими граничными шлюзами и три филиала: первый с двумя граничными шлюзами и коммутаторами, второй — с двумя граничными шлюзами и точкой доступа, третий — с одним граничным шлюзом со встроенным модулем Wi-Fi.

Испытания проводились на различных моделях оборудования Riverbed SteelConnect (SDI-GW130W, SDI-GW330, SDI-GW1030, SDI-S24, SDI-AP5) под управлением локального центрального контроллера SD-WAN – SteelConnect Manager.

В рамках тестирования специалисты испытали основные функциональные характеристики решения SD-WAN, в том числе и технологии, которые обеспечивают отказоустойчивость сети, интеллектуальную балансировку трафика между различными WAN подключениями, автоматизацию VPN туннелей, информационную безопасность, масштабируемость, механизмы быстрого развертывания новых узлов (Zero Touch Provisioning). Дополнительно были проверены интеграционные возможности решения SteelConnect по сопряжению с классическими КСПД, и определения политик доступа между сегментами сети на уровне ЦОД и региональных офисов.

Тестирование продемонстрировало, что работоспособность КСПД сохраняется даже при нештатных ситуациях — отказе оборудования, контроллера, каналов связи и перегрузках на сети. Кроме того, специалистам удалось успешно интегрировать традиционную КСПД с SD-WAN, путем настройки протоколов маршрутизации BGP и механизмов туннелирования.

«Рынок SD-WAN активно развивается, но заказчиками технология все еще воспринимается как удачная маркетинговая концепция. Демонстрации и испытания решения SteelConnect, проведенные нашими специалистами, доказывают, что уже сейчас можно перейти от теории к практике и значительно повысить уровень автоматизации КСПД», — отметил Владимир Леонов, технический директор АМТ-Груп. — Сотрудничество с Riverbed позволило нашим инженерам первыми в России изучить решение SteelConnect и подтвердить экспертизу получением сертификационного статуса.

«SD-WAN — это следующий шаг в эволюции автоматизации корпоративных сетей — отметил Сергей Козлов, глава технического отдела Riverbed Technology в России и СНГ. — Партнерство с АМТ-Груп позволило нам одними из первых в России продемонстрировать возможности технологии и разработать практические рекомендации по ее внедрению в организациях с широкой филиальной сетью, типичных для российской географии».