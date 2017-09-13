«Актив» выпустила обновленную версию «Рутокен Плагин»

«Актив» объявила о выпуске продукта «Рутокен Плагин» версии 4.0. Обновленная версия поддерживает новые стандарты ГОСТ Р 34.10-2012 и ГОСТ Р 34.11-2012, в том числе и с ключами 512 бит. Также добавлена возможность подписи и шифрования для нескольких адресатов в CMS.

Использование «Рутокен Плагина 4.0» не требует модификации существующей информационной системы и позволит быстро и безболезненно перейти на использование новых ГОСТов.

«Рутокен Плаги»н - инструмент для встраивания токенов семейства Рутокен ЭЦП 2.0 и trustscreen-устройства Рутокен PINPad. Совместное использование этих продуктов позволяет реализовать все необходимые сценарии работы с электронной подписью в системах дистанционного обслуживания (ДБО). Плагин известен рынку с 2013 года и за это время зарекомендовал себя как надежный продукт, который уже много лет работает в системах ДБО крупнейших российских банков. Новинка сохранила привычный удобный интерфейс и имеет полную обратную совместимость с предыдущими версиями Плагина 1.x и 2.x.

Разработчики «Рутокен Плагина» следят за изменениями основных браузеров и заранее выпускают необходимые апдейты. Плагин работает в самых популярных браузерах (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari в macOS и Firefox ESR в Linux) и операционных системах. Для его установки в систему не требуется административных прав, и он не конфликтует с другими приложениями и системами безопасности.

«Старые стандарты электронной подписи действуют до 1 января 2019 года. Нам как разработчикам важно заранее обновлять продукты и информировать об этом наших партнеров. Уже сегодня банки массово обращаются к нам с запросами о миграции на новые стандарты. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы они могли использовать для этого самый удобный инструмент, каким и является обновленный Рутокен Плагин. Оперативный перевод конечных пользователей на продукты Рутокен с поддержкой новых ГОСТов гарантирует банкам существенную экономию средств при замене устаревших СКЗИ. А все финансовые операции в дистанционных каналах обслуживания будут под надежной защитой триады Рутокен Плагин, Рутокен ЭЦП 2.0 и Рутокен PINPad», - отметил Кирилл Мещеряков, директор продуктового направления Рутокен компании «Актив».