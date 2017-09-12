Western Digital представила жесткие диски WD Gold емкостью 12 ТБ

Western Digital Corporation расширила линейку дисковых накопителей WD Gold, представив модель емкостью 12 ТБ для выполнения ресурсоемких рабочих нагрузок в корпоративном окружении. Новые дисковые накопители высокой вместительности обеспечивают большую плотность хранения данных для различных корпоративных задач и облачного хранения.

«С учётом непрекращающегося роста объёмов данных сегодня становится всё более важно уметь сохранять эти растущие данные, анализировать их и получать на их основе осмысленные выводы, – сказал Брендан Коллинс (Brendan Collins), вице-президент бизнес-подразделения Western Digital по производству устройств. – Предприятия, научившиеся наиболее эффективно извлекать пользу из оперативных данных, получают возможность принимать более грамотные и взвешенные решения, улучшать свои бизнес-результаты и в конечном итоге добиваться конкурентных преимуществ».

Дисковые накопители WD Gold созданы для хранения самых ценных данных пользователей. Предназначенные для эксплуатации в условиях больших рабочих нагрузок, в серверном окружении с высоким уровнем вибраций, эти новые накопители имеют самый высокий рейтинг надежности (2,5 миллионов часов наработки на отказ) среди всех дисковых накопителей в портфолио WD. В устройствах применяется технология Western Digital HelioSeal четвертого поколения. Герметичное заполнение гелием помогает добиться исключительно высокой емкости, надежности и энергоэффективности накопителей.

Новые дисковые накопители WD Gold 12TB (модель WD121KRYZ) уже доступны через отдельных дистрибьюторов. На устройства распространяется ограниченна пятилетняя гарантия.