Softline модернизировала дата-центр исследовательской компании НПЦ «Геостра»

Softline совместно со специалистами НПЦ «Геостра» модернизировала инженерную инфраструктуру центра обработки данных НПЦ «Геостра» для обеспечения бесперебойной работы его вычислительных ресурсов.

В центре обработки геолого-геофизических данных НПЦ «Геостра» выполняется работа с большим объемом информации и ежедневно производится множество ресурсоемких расчетов. С развитием информационных технологий растут объемы обрабатываемой информации, и как следствие, повышаются требования к вычислительным мощностям. В связи с этим компанией НПЦ «Геостра» было принято решение о модернизации инженерной инфраструктуры ЦОДа. Партнером проекта стала компания Softline, предложившая современное комплексное, и что очень важно, масштабируемое решение под ключ.

Специалисты Softline разработали дизайн-проект помещения, спроектировали и установили системы вентиляции, освещения, мониторинга и диспетчеризации инженерной инфраструктуры. Для создания оптимального уровня охлаждения использовано решение «Кентавр-15М1» производства «ПК «Предприятие Круг». Подключенные к нему источники бесперебойного питания обеспечат непрерывное поддержание заданного температурного режима в помещении при отключении электроэнергии. У холодильной установки предусмотрены централизованная консоль управления и средства контроля состояния оборудования. Для оптимального распределения горячего и холодного потоков воздуха в помещении дополнительно были установлены ПВХ-завесы.

«Команда Softline предложила функциональное масштабируемое решение, которое обеспечит бесперебойную работу вычислительной инфраструктуры ЦОДа. Благодаря проведенному обучению ИТ-специалисты компании смогут эффективнее использовать ресурсы и оперативно реагировать на возникновение нештатных ситуаций», - сказал Рустем Хафизов, главный инженер НПЦ «Геостра».

Научно-производственный центр «Геостра» занимается обработкой и интерпретацией данных сейсморазведки в модификации 2D/3D, данных ГИС и скважинной сейсморазведки, осуществляет геологическое и гидродинамическое моделирование и ведет банк геолого-геофизических данных, сопровождает разработку действующих месторождений нефти и газа.