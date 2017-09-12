Sherlock подключает противоугонные IoT-устройства велосипедов к сети Orange Business Services

Orange Business Services и Sherlock заключили трехлетнее соглашение о поддержке Orange бизнеса компании по всему миру. Поддержка включает IoT-подключение устройств Sherlock, а также предоставление портала для управления ими.

Скрытые от посторонних глаз противоугонные устройства, выпускаемые Sherlock для рынков Европы и Северной Америки, будут работать на базе встроенных SIM-карт Orange. Решение включает в себя как само противоугонное устройство, спрятанное внутри руля велосипеда, так и мобильное приложение для работы с ним. Устройство состоит из трех интегрированных между собой компонентов: GPS-модуля для обнаружения велосипеда, GPRS-модуля для подключения к Интернету, а также модуля Bluetooth с низким уровнем энергопотребления. В стоимость покупки решения включено двухлетнее подключение к сети.

Как только устройство активируется через Bluetooth, его владелец будет в режиме реального времени получать уведомления на свой смартфон в тех случаях, когда велосипед перемещается, либо если его попытаются разобрать. Также владелец сможет отслеживать местоположение велосипеда в любое время и предоставлять компетентным органам временный доступ к этой информации с помощью уникального кода.

Похитителю практически невозможно обнаружить установленное устройство, при этом оно никак не влияет на внешний вид велосипеда. Кроме того, устройство используется в качестве уникального идентификатора велосипеда благодаря интеграции с «байк-паспортом», специальным цифровым документом, разработанным в тесном сотрудничестве с городской полицией Турина, и содержащим все данные, необходимые для подтверждения прав собственности владельца на велосипед.

Противоугонные устройства продаются напрямую потребителям, которые активируют их с помощью мобильного приложения. SIM-карты от компании Orange встраиваются в устройства еще на стадии производства и проходят тестирование перед отправкой покупателю. Предоставляемая компанией Orange глобальная поддержка означает, что противоугонное устройство по умолчанию работает в любой точке мира, автоматически подключаясь к различным сетям для подходящего соединения.

«Идея Sherlock родилась после того, как у меня украли мой собственный велосипед. Наши устройства устанавливает прямую связь между велосипедом и его владельцем, теперь велосипед автоматически предупредит своего хозяина о попытке воровства. Orange Business Services позволит нам подарить велосипедистам спокойствие, которого они заслуживают. Мы можем это сделать благодаря устойчивой и надежной связи, предоставляемой Orange по всему миру», — отметил Пьерлуиджи Френи (Pierluigi Freni), генеральный директор компании Sherlock.

«В последние годы езда на велосипеде стала очень популярной, что, в свою очередь, привело к росту рынка дорогих велосипедов премиум-класса. Автомобили на протяжении многих лет оснащались противоугонными устройствами, но велосипедная индустрия до недавнего времени в этом отношении отставала. Благодаря Sherlock владельцам дорогих велосипедов больше не нужно беспокоиться о том, что они могут быть похищены. Сотрудничество компаний Orange и Sherlock доказывает, что цифровая трансформация бизнеса может быть мощной силой, способствующей созданию новых сервисов, отвечающих потребностям и ожиданиям людей», — сказал Фабрис де Винд (Fabrice de Windt), старший вице-президент Orange Business Services по Европе.