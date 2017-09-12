Росэлектроника представит на «Импортозамещении» компоненты аппаратуры навигации и связи

«Росэлектроника» госкорпорации Ростех представит компоненты для радиотехнических комплексов навигации и связи в рамках специализированной выставки «Импортозамещение», которая проходит 12-14 сентября в московском «Крокус-Экспо».

В экспозиции холдинга будет представлена серия навигационных микроэлектронных приемников, способных принимать сигналы всех глобальных навигационных спутниковых систем – ГЛОНАСС, GPS, Galileo, а также комплект аппаратуры для навигации беспилотной сельскохозяйственной техники, применяемой в координатном земледелии и управления беспилотными летательными аппаратами. Разработчиком этих изделий выступает ведущий российский дизайн-центр – НИИ микроэлектронной аппаратуры «Прогресс» (Москва, входит в холдинг «Росэлектроника»).

Институт продемонстрирует комплект сверхбольших интегральных схем (СБИС) для модема аппаратуры локальной системы навигации (ЛСН).

Холдинг представит комплекты универсальных СБИС, разработанных НИИМА «Прогресс», для радио трактов широкой номенклатуры аппаратуры и СБИС со встроенными микропроцессорными ядрами для вычислительной техники.

Ведущий производитель средств связи специального назначения в структуре холдинга - Омский НИИ приборостроения, продемонстрирует посетителям выставки образцы функциональной микроэлектроники, изготовленные по технологии LTCC. Технология подразумевает построение многослойных структур на основе низкотемпературной керамики и представляет перспективную конструктивную базу аппаратуры VI поколения.

Институт представит собственную технологию сверхбольших интегральных схем (СБИС), которая обеспечивает сокращение сроков проектирования, весогабаритных показателей и себестоимости изделий при массовом производстве.

Продукты холдинга «Росэлектроника» будут представлены в рамках объединенной экспозиции Госкорпорации Ростех - павильон 2, зал 8, стенд А400.