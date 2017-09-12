Правительство Тюменской области интегрировало СЭД с порталом ССТУ.РФ

С 1 июля вся информация об обращениях граждан и результатах их рассмотрения размещается на сайте ССТУ.РФ и контролируется Администрацией Президента РФ. Специалисты Directum в короткие сроки реализовали решение с двумя сценариями публикации информации на портале: в автоматическом и полуавтоматическом режиме.

Указ Президента РФ от 17 апреля 2017 г. № 171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и организаций» обязывает государственные органы и организации ежемесячно в электронной форме предоставлять в Администрацию Президента РФ данные о результатах рассмотрения обращений граждан и принятых мерах.

Необходимая информация размещается на интернет-портале ССТУ.РФ, доступном только уполномоченным лицам.

Правительство Тюменской области в числе первых приступило к интеграции Единой межведомственной системы электронного документооборота (ЕМСЭД) с порталом ССТУ.РФ. Специалисты компании Directum реализовали два сценария взаимодействия с ресурсом.

Автоматический режим. Ответственный сотрудник запускает в СЭД сценарий выгрузки статусов обращений на сайт, в результате все данные по обращениям обновляются. Передача данных производится через API ССТУ.РФ.

Полуавтоматический режим. При запуске этого сценария в СЭД формируется zip-архив с актуальной информацией. На сайт ССТУ.РФ данные загружаются пользователем собственноручно в личном кабинете.

При разработке решения несколько раз изменялись требования к формату импорта данных, возникали вопросы к интеграции, поэтому велось активное взаимодействие с компанией Expert Solutions, разработчиком интернет-портала. Кроме того, потребовалась модификация отдельных справочников модуля «Directum: Обращения граждан», т.к. он активно изменялся и дорабатывался под требования Правительства Тюменской области.

В настоящее время заканчивается этап опытно-промышленной эксплуатации решения для органов местного самоуправления Тюменской области.

ССТУ.РФ — это закрытый информационный ресурс для органов власти, изначально созданный для проведения Общероссийского дня приема граждан (12 декабря). Помимо результатов рассмотрения обращений, на сайте опубликована полная информация обо всех органах местного самоуправления, государственных учреждениях и организациях — наименование, сфера компетенций и область ответственности, место расположения и полный адрес. Также на ССТУ.РФ содержится информация об ответственных лицах — полные имена, каналы связи, приемные дни и графики приема.