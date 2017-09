Lenovo представила серию ноутбуков ThinkPad A на процессорах AMD PRO

Lenovo представила новые персональные компьютеры линейки ThinkPad. Ноутбуки ThinkPad A275 и A475 стали первыми моделями корпоративной линейки Lenovo, построенными на базе технологии AMD PRO. Объединив 25-летнее наследие легендарного бренда с многозадачностью и аппаратными технологиями защиты информации от AMD, серия A стала образцом современного корпоративного ноутбука. Мощный выделенный графический процессор AMD Radeon R7, емкая батарея, поддержка мобильных сетей стандарта LTE-A и опциональный сенсорный дисплей позволяют выполнять самые сложные задачи.

Продуктивность — ключ к успеху в современном мире. Архитектура DASH (Desktop and Mobile Architecture for System Hardware) позволяет увеличить скорость и гибкость процессов. Она предлагает простые и открытые инструменты для управления инфраструктурой, работающие с различными типами процессоров и операционных систем. Защита данных в новых устройствах обеспечивается с помощью встроенной аппаратной системы безопасности AMD PRO, системы идентификации пользователей Windows Hello и сканера отпечатков пальцев ThinkPad Match-on-Chip.

Сегодня профессионалы могут работать даже в дороге, превращая самолеты, поезда и автомобили в рабочее пространство. Ноутбуки ThinkPad A275 и A475 обладают необходимой мощностью и гибкостью для работы в течение всего дня. Батарея обеспечивает более 10 часов работы без подзарядки, а поддержка высокоскоростных мобильных сетей стандарта LTE-A позволяет постоянно быть на связи с коллегами и клиентами. Соответствие военным стандартам механической защиты гарантирует долговечность даже при ударах и тряске.

Устройства ThinkCentre M715 в форм-факторах Tower и SFF способны изменяться и наращивать мощность по мере роста бизнеса. Благодаря процессорам AMD PRO или Ryzen PRO ПК серии M715 обладают производительностью, необходимой для решения самых ресурсоемких задач: создания мультимедийных программ, графического дизайна и вычислений. Программные и физические системы безопасности обеспечивают защиту данных. Готовые компьютеры проходят более 200 тестов на качество компонентов и сборки, гарантируя долгую бесперебойную работу устройств.

Джерри Парадайз, исполнительный директор Lenovo Commercial Portfolio and Product Management, отметил: «За 25-летнюю историю своего существования бренд ThinkPad стал синонимом простоты, функциональности и надежности. По мере того как цифровая трансформация набирает обороты, компания Lenovo продолжает стремиться к созданию безупречных рабочих инструментов для профессионалов во всех отраслях экономики, предлагая широкий выбор моделей под любые задачи и условия работы. При создании новых ноутбуков легендарной линейки ThinkPad серии A и настольных компьютеров ThinkCentre M715 нам удалось объединить бескомпромиссную многофункциональность продуктов Think с производительностью и аппаратной защитой процессоров AMD PRO. Новая серия компьютеров способна удовлетворить все потребности наших корпоративных заказчиков».

Десктопы M715 доступны на российском рынке с сентября 2017 по цене от 26 000 рублей и выше, в зависимости от конфигурации.

Ноутбуки ThinkPad A275 и A475 будут доступны для приобретения в России с ноября 2017 года.