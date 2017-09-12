«Ланит-Сибирь» создала модульный ЦОД для нужд Богучанского алюминиевого завода

«Ланит-Сибирь» (входит в группу компаний «Ланит») создала и запустила в эксплуатацию модульный центр обработки данных на стратегическом объекте Богучанского алюминиевого завода. В рамках проекта также были подготовлены рабочие места для сотрудников и организован защищенный канал связи.

Основной целью создания модульного центра обработки данных (МЦОД) было обеспечить максимально эффективное использование ИТ-ресурсов, повысить надёжность и производительность системы, обеспечить целостность и конфиденциальность информации, минимизировать затраты на обслуживание.

Специалисты «Ланит-Сибирь» спроектировали системы модульного центра обработки данных DataStone+ производства российской компании «Утилекс». Модульный ЦОД DataStone+ обладает полной самодостаточной инфраструктурой и включает в себя: систему размещения оборудования (3 стойки 42U, которые объединены вместе с кондиционерами в единый герметичный шумоизолированный комплекс), системы бесперебойного питания, распределения питания, систему охлаждения, системы пожаротушения и контроля доступа.

В проекте учитывалась небольшая площадь помещения, невозможность провести строительные работы и необходимость запустить оборудование в сжатые сроки (от подписания договора до сдачи в эксплуатацию прошло меньше четырех месяцев).

Роман Ужакин, коммерческий директор «Ланит-Сибирь», отметил: «Мы гордимся, что удалось успешно реализовать сложные задачи, связанные со сроками и спецификой размещения. Удовлетворить все требования заказчика помог опыт специалистов компании «Ланит-Сибирь», которая уже осуществила ряд проектов по строительству ЦОД «под ключ» и обладает широкими компетенциями в данной сфере».

Валентин Фосс, директор по маркетингу и сбыту компании «Утилекс», сказал: «Мы рады, что всё большее число компаний выбирает для своих бизнес-процессов микроцентры обработки данных. Установка нашего оборудования на Богучанском алюминиевом заводе – пример того, что российские заказчики отдают предпочтение надежным и доступным ИТ-решениям отечественных производителей».